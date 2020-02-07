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第二架包機何時飛　徐正文嘆「身心俱疲」：405名單給海基會聯繫

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市家長會長協會總會長徐正文日前受訪，視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會5日表示，「今明兩天不會有加班機」後，第二批湖北返台包機是否最快今天成行，引發關注。對此，媒體聯絡曾多次曝光訊息的台商徐正文，但他在名單和親中身分爭議後，態度轉趨低調，僅在群組表示自己「身心俱疲」，強調救援會將掌握的405人名單給海基會、武漢台協後，「階段性任務已經達成。」

湖北台商救援會長徐正文今天說，「目前我們自救會掌握人員和資料，已經都提供雙方，之前也在群貼出，階段性任務已經完成。」，並稱湖北的滯留人員，會找到自救會，也有一些會找台辦，也有會自己找海基會。意指並非所有人的名單，都在自己的救援會掌握之中。

▲▼湖北滯留台商名單。（圖／徐正文提供）

▲徐正文的後援會掌握的湖北滯留台商名單。（圖／徐正文提供）

他強調，現在我只希望滯留人員快點回家，也謝海基會、陸委會和防疫中心等單位，和大陸台辦、台協。徐正文也在對話中透露，海基會代表已經有聯繫滯留台商。

但對於第二梯包機具體進展如何，徐正文未做任何回應，《ETtoday新聞雲》致電曾公告首次包機起飛時間的武漢台協會長蕭永瑞，也未獲回應。

近日媒體追問首批名單爭議，徐正文從今天凌晨開始，就不斷在媒體群組中澄清，一開始的244或246人名單，檢查都沒有問題，強調「我決不會送有病人回台灣」、「我是台灣人。」

至於包機名單中有不少陸配，徐正文則貼出陸委會表示，「陸配也是我們的家人」，和陸委會主委陳明通說「名單事前經過同意」的新聞緩頰，並曬出與他人的對話截圖，表示自救會剩下的405人名單之中，有一些人「海基會有來確認。」

面對連日風波，徐正文最後表示，「階段性任務已經完成。最近身心俱疲，不想發言。」除上述回應外，徐正文7日也在臉書寫下「病毒不可怕，人心才可怕........真的很傷心」等33個字，文末還貼上一個哭臉圖示，透露出內心的失望與難過。

徐正文曾在6日上午於自己的粉絲專頁，發八點聲明強調，「幫助台灣人回台有錯嗎？」並引用聖經說法「人沒有資格審判人，只有神」，吸引約3萬名網友湧入留言。

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