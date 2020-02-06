綠委點名柯文哲拿下口罩　民眾黨嗆：「禮讓口罩」勿矯枉過正

▲柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

口罩實名制販售正式上路，民進黨立委發起「我罩你，你先領」活動，喊話應將口罩優先提供給有迫切需求者，還點名前總統馬英九、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。對此，台灣民眾黨回應，「禮讓口罩」本意是希望醫療資源不會流於浪費，但也不須矯枉過正，還酸林楚茵，「民意代表的話語權是全民託付的，正值防疫期間，請林委員不要失焦，把焦點放在對民生及防疫有關的議題上」。

民進黨立委林楚茵、吳思瑤、范雲、賴品妤、洪申翰等人，6日發起活動發貼紙喊話將口罩讓給需要的人，還直接點名馬英九、柯文哲、韓國瑜等人，「口罩不是內褲，不用天天而且隨時戴在身上，需要的時候再拿出來用即可」，呼籲一同響應活動。

對此，民眾黨回應，「口罩販售實名制」正式上路，民主進步黨立委今(6)日召開記者會，呼籲「禮讓口罩」給防疫人員，本黨對此表達高度支持。但針對立委林楚茵點名本黨主席柯文哲，要求「把口罩拿下來，留給更需要的人」，我們深表遺憾。

民眾黨指出，黨主席柯文哲、立委蔡壁如都是醫護人員出身，職涯中曾經歷17年前SARS風暴，絕對明白一線防疫人員的風險，絕對支持優先將口罩留給醫護人員，也呼籲民眾不必囤積口罩，保持勤洗手的好習慣，出現發燒或任何呼吸道症狀必須立刻就醫。

「地方首長任務特殊，每天都會接觸許多人、進出各式場所、與群眾互動頻繁，因此對於特定場合戴口罩有其必要性。」民眾黨表示，公務機關每日為民服務，公務員也為防疫重要環節。因此作為首長，絕對必須以身作則。

民眾黨強調，「禮讓口罩」本意是希望醫療資源不會流於浪費，但也不須矯枉過正，對於林楚茵委員的發言我們深表遺憾，民意代表的話語權是全民託付的，正值防疫期間，請林委員不要失焦，把焦點放在對民生及防疫有關的議題上，防疫視同作戰，需要國人一起團結努力。

▼綠委點名柯文哲拿下口罩，民眾黨嗆矯枉過正。（圖／取自台灣民眾黨臉書）