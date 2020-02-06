LIVE／鑽石公主號1台人確診！我禁國際郵輪靠港　指揮中心14:00說明

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因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（6日）宣布，即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」；另外，今天起凡是有中港澳旅遊史者，一律回來都要居家檢疫14天，外交部也宣布14天內曾赴中港澳的外籍人士不受理簽證申請。指揮中心下午2點將召開記者會，說明防疫作為、出入港澳申請及管制等最新狀況。

這次記者會出席的有指揮中心指揮官陳時中、指揮中心執行官周志浩、指揮中心監測應變官莊人祥、醫福會執行長王必勝、交通部觀光局組長劉士銘、內政部移民署組長葛廣薇以及陸委會處長蔡志儒。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）

停靠在日本橫濱港的公主遊輪「鑽石公主號」5日爆出10例武漢肺炎確診，日本厚生勞動省今天再宣布新增10例確診，其中包括一名60歲的台灣女性。為了防堵武漢肺炎，陳時中上午宣布，即刻起國際郵輪禁止停靠我國港口，因為國際郵輪遊客上上下下管理近乎不可能，郵輪內交互感染非常嚴重。

政府已經將全中國大陸（含港澳）列二級以上流行地區，今天起凡是有中港澳旅遊史者，一律回來都要居家檢疫14天； 至於居住地在中國各省市的陸人暫緩入境；另外，考量港澳地區發生 零星未知來源社區傳播病例與次波感染，港澳人士7日起來台要居家檢疫。外交部稍早也表示，外籍人士只要14天內曾經入境或居住於中港澳，暫緩入境我國，即使有特殊原因，我駐外館處也不再受理簽證申請。

中國大陸武漢肺炎疫情肆虐，指揮中心呼籲，民眾平時應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節；出國民眾於入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。