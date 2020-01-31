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當一個情緒穩定的大人吧！成長就是把哭聲調成靜音的過程

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲如果平靜下來不是面對麻煩的最好方式，那麼憤怒或者崩潰更不是。（圖／視覺中國CFP）

作者：老楊的貓頭鷹
摘自：《每天演好一個情緒穩定的大人》

【每天演好一個情緒穩定的成年人】

我一直以為，收入穩定、家庭和睦的中年人會活得很愜意。

請繼續往下閱讀...

直到有人跟我說，說他在一家豪華餐廳的走廊裡看到一個三十多歲的男人，一邊用力地掐自己的大腿，一邊恭恭敬敬地接聽電話。他的臉色非常難看，但語氣中沒有一丁點的不耐煩。他說：「是的，老闆，『複製』是按『Ctrl＋C』，『貼上』是按『Ctrl＋V』，但是在家裡的電腦上按『Ctrl＋C』，然後在公司的電腦上再按『Ctrl＋V』，這絕對是沒辦法貼上的。是的，同一張圖片也不行。不不不，多貴的電腦都不行。」

「誰都不容易」，是真的。

看見吳大小姐趴在桌子上睡覺，我經過的時候輕輕地敲了敲桌子，並低聲提醒她：「快起來，老大馬上過來了。」她迅速地把自己從桌子上「扶」了起來，像扶起一個碰倒了的水杯。

成功躲過一劫後，她在微信裡謝我的「救命之恩」，我順嘴關心了兩句，並提醒她以後晚上早點睡覺。結果她的回覆差點沒笑死我。

她說：「其實我很早就睡了，可是做了一晚上的惡夢。先是夢見一群人追著要打我，把我嚇醒了。等我再次睡著之後，結果又夢見了那群人，他們就一邊追我一邊喊：『你還敢回來啊。』然後我又被嚇醒 了。」

笑歸笑，但我知道這是她瞎編的，因為她肯定是熬夜加班去了。昨天臨下班之前，她被老大咆哮的時候，全公司的人都在屏息凝聽。

老大的嗓門就像擴音喇叭，恨不得連南極的企鵝都通知到位：「就你這個工作態度，公司早晚要毀在你的手上。如果明天不能給我一個新方案，你就別來了。」

從老大的辦公室裡出來，她的眼眶是紅的，但是臉上掛著「今天天氣不錯」式的官方微笑，就好像剛剛發生的不是一場狂風暴雨式的痛批，而僅僅是一次聲音洪亮的談心。

不論是生活中捅了簍子，還是工作中戳了馬蜂窩，她永遠是一副「泰山崩於前而色不變，麋鹿興於左而目不瞬」的狀態。就像是在參加一場極其重要的酒會，就算是不小心穿了一雙磨腳的鞋子，縱然每一步都痛苦得如同走在刀刃上，臉上依然擺著優雅的笑。

有個同事找她抱怨說：「受的都是窩囊氣，賺的都是遭罪錢。」

她反倒去安慰人家說：「工作之所以拿薪水，就是因為折騰人嘛，如果工作是拿來享受的，那我們大概就得給老大錢了。」

我問過她：「為什麼不跟人解釋解釋？為什麼不抱怨？真的不難過？」

她輕鬆地說：「因為我很清楚，老大才不管我熬了幾次夜，他只看最終結果；同事也不在乎我哭過多少回，他們只看得到表面現象。所有的過程都得由我自己獨撐。與其在人前哭慘，不如裝個女漢子。」

她接著說：「我這些年來的最大收穫，就是在崩潰的時候不去連累別人，我曾經為了在這棟大樓裡找一個能大哭一場的地方，面帶笑容地爬了八層樓梯。」

說到這裡的時候，她來了一個一百八十度的轉彎：「所以，任何時候我都不會垂頭喪氣、拉著個驢臉，那樣會顯得腰圓、腿短、個子矮！」

原來，那些表面上看起來不動聲色的人，其實內心比誰都有韌性。

哪怕身體裡灌滿了悲傷或失望，他們也能穩住情緒，像是扭緊了瓶蓋，滴水不漏。

然後，他們無害地湧入人群，坦然地承受生活的錘來錘去。

成長的過程中最要緊的事情是：停止暴露自己，學會隱藏自己。

那麼你呢？

你非常喜歡「從前慢、車馬也慢」的從容生活，可外送小哥如果遲到了兩分鐘，你就會破口大罵。

早上出門的時候想要做一個給大家帶來快樂的小天使，工作了一個小時就暴躁得像一隻霸王龍。

你時而對生活滿懷信心，但會在某個瞬間全盤推翻。信心爆炸的時候，你覺得自己無所不能，一旦被生活絆了一下，就馬上頹喪得六親不認！

更可怕的是，還有人會因為一時的情緒失控去摔東西、跳樓、搶行駛中的汽車方向盤，甚至失控地將凶器刺向陌生人……
我想說的是，生氣的後果永遠比生氣的原因要嚴重得多。

比如，簡單的摩擦常常是以大打出手結束，「今天的菜鹹了」往往是以「這個月都得吃外賣」結束，「你怎麼不理解我」大多是以「分手快樂」結束。

所以我一再強調：千萬不要用自己的那張臭臉和臭嘴，去影響別人的心情和生活，在關係脆弱的年代，所有的克制都值得提倡；也永遠不要因為自己的一時怒氣，去糾纏或挑釁陌生人，在僅有一次的生命面前，所有的退讓都無比光榮。

你要小心翼翼地發洩，精打細算地降壓，並且爭取在最短的時間內戴好用於偽裝的面具。

別想著如何改變或者拯救世界了，能不給這個世界添麻煩，你就已經很了不起了。

沒有什麼情緒是嘆一口氣緩解不了的，如果有，就嘆兩口氣；就像沒有什麼肚腩是吸一口氣藏不住的，如果有，就用力吸！

我和老唐家就隔了一條街。晚上八點多，我接到了老唐的電話。大意是，他家的薩摩耶犬被社區保全扣下了，讓我趕去處理。而他當時正在陪一個重要的客戶喝酒，並且對方點名要求他：「不醉不歸！」

等我趕到保全室的時候，只見一堆人圍著一隻狗，有指指點點的，也有邊說邊罵的。而那隻名叫「伯爵」的大狗狗，此時正蜷縮在牆角，就像一位破產了的馬戲團團長。

我擠到牠面前，牠一下撲到我身上，用兩隻前腳緊緊地抱住我，眼神裡堆滿了「我不知道發生了什麼」式的委屈。

經瞭解，原來是智商迷人的「伯爵」自己開了房門，然後從二十六樓一路「殺」到了二十九樓。這期間，二十七樓的泡菜、二十八樓的盆栽，以及二十九樓的鸚鵡，全都「壯烈犧牲」。

即便是聽到這裡，我也完全沒有意識到事情的嚴重性，甚至還在慶幸「幸虧牠沒有傷到人」和「幸虧牠沒有遇見壞人」。

我把這些情況告知了老唐，並向圍著要說法的人賠了諸多笑 臉。

到了晚上十一點多，老唐終於回來了，陪我一起等他的，除了「伯爵」之外，還有二十八樓和二十九樓的兩家住戶。我後來才明白，他們兩家的損失最大。

其中二十八樓被毀掉的是一盆黑松，房主說，這是他日本的親戚送的，養了十多年，向老唐索賠兩萬元人民幣。

而二十九樓的那隻鸚鵡更是了不得，除了品種名貴之外，還和老主人相伴多年，因此索賠八萬元人民幣。

出乎我意料的是，老唐全程都很鎮定，沒有一句話是討價還價的，也沒有一個表情是憤怒不滿的。鑑於此，兩個鄰居慷慨地決定給他打個九五折。

在刷爆了兩張信用卡之後，老唐總算是能帶「伯爵」回家。

我原本以為，他會揍「伯爵」一頓，至少也會大吼一通。

然而沒有，他一進門就疲憊地癱坐在沙發上，抱著狗狗的腦袋，很溫柔地說：「想吃酸菜叫花雞啊，你跟我說啊，幹嘛自己動手，還去吃人家的，還那麼貴。」

然後，他平靜地給「伯爵」洗澡、梳毛、親手做狗糧……完成了一連串高品質的「鏟屎官」動作之後，他硬拽著我去陪他喝酒。

他邊把啤酒小口小口地往嘴裡倒邊說話，說著說著，竟然有了幾分哭腔。

他說他一整天都處在精神高度緊張和近乎崩潰的邊緣，除了要跟挑剔又愛貪便宜的甲方賣萌求關懷，還得跟精明又摳門的老闆鬥智鬥勇。

他說他有時候覺得這日子沒法過了，感覺就像是，自己不知道要去哪裡，可此時已經在路上了，路的後面沒有萬家燈火，前方卻是白霧茫 茫。

喝完了酒，他瞬間就從神傷的狀態中變回了之前那種溫文爾雅的狀 態。

我什麼都沒多問，只是靜靜地聽他說。我突然意識到，他怎麼可能沒有怨氣、憤怒？肯定有，只是他都藏起來了。

我瞬間覺得，這個世界上最厲害的人，不是手裡的武器有多先進，不是銀行帳戶裡的餘額有多可觀，不是腦子裡的人生哲理有多深厚，而是控制情緒的能力有多強。

這種人厲害的不是引擎，而是剎車；拚的不是速度，而是耐力。

這個世界到處都有失魂落魄的人。

半夜十二點，失戀的人正無比清醒地、翻來覆去地想著那個他。

凌晨三點半，四下無人的街上，喝多了的人正憤憤地罵著某個無腦的客戶。

連加了三天班，「熬夜大神」正拖著疲憊的身體，渾渾噩噩地回到了空蕩蕩的家裡……

可是，一旦早上的鬧鐘響了，他們就必須扔掉悲傷、脆弱、疲憊，重新披上盔甲，然後假裝什麼都沒有發生過一樣，重新投入生活。

是的，你已經是成年人了，就得把情緒當作一門生意，要自負盈虧

如果說，平靜下來不是面對麻煩的最好方式，那麼憤怒或者崩潰更不是。

糟糕的情緒不但解決不了任何問題，還會把簡單的事情複雜化，你只會得到更多的反感、誤會、拒絕甚至是厭惡。

畢竟，你的每一段經歷都是一個溫柔而又犀利的道理，你的每一次臭脾氣都是一個可笑而又尷尬的案底。

所以，不要再將脾氣暴躁、情緒失控的自己比作「帶刺的玫瑰」了。事實上，只有那些有能力、有顏值、有身材、有性格而且還有人疼愛的人，才有這樣類比的資格，像你這樣「一點就著、一碰就炸開，而且根本沒人心疼」的人，其實更像是一根「狼牙棒」！

經常聽到有人說：「成長就是把哭聲調成靜音的過程。」

為什麼要調成靜音？因為小時候哭鬧和發脾氣，會有人來關心你、幫助你、慣著你，而且你不需要對此有什麼心理負擔。

現在的情況大不相同了，一來，在意你情緒的人越來越少；二來，你會擔心因此打擾了別人，同時不想被人擔心。

難怪在網路上提問「『我很難過』怎麼翻譯？」，獲讚最多的答案是「I am fine（我很好）」。

活著都不容易，所以請盡量克制自己的情緒。

能說「我不知道」的，就別說「我怎麼知道」；能說「是的，沒錯」，就別說「那你說呢」；能說「還行」的，就別說「你怎麼會喜歡這種東西」；能說「怎麼了」，就別說「又怎麼了」；能沉默的時候，就別說話。

如果實在忍不住想翻個白眼，就先閉上眼睛。

最好的態度是：不鑽牛角尖、不攀比、不戀戰，悄悄地努力，悄悄變厲害。

最後，讀一首楊一午的《一次最多放兩個》吧。

「你如果／緩緩把手舉起來／舉到頂／再突然張開五指／那恭喜你／你剛剛給自己放了個煙花。」

▲每天演好一個情緒穩定的大人。（圖／視覺中國CFP）

★本文經高寶書版授權，摘自《每天演好一個情緒穩定的大人》。

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