疫情衝擊產業...韓國瑜說話了！獨步全台提「四大紓困」但中央要補助　

▲市府準備紓困計畫，但詳細辦法都要中央制定、配合。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

武漢肺炎疫情居高不下，導致多數學校延後開學外，產業界也開始醞釀放無薪假，不過高雄市政府率先獨全台提出「四大紓困計畫」，針對農漁產業、觀光旅遊業、經濟弱勢、中小企業，不過多數補助辦法及施行細項「仍要中央制定」，但韓國瑜坦言四大計畫中尚未有完整的統計數字，不過屆時一定盡全力協助。

市府6日上午舉行「武漢肺炎補助紓困記者會」，會議一開始便呼籲中央制定《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例》、《受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法》，並明確規劃請領對象。

韓國瑜也說，由於這波疫情嚴重影響到消費意願，導致高雄的農漁產、相關加工產品外銷訂單被衝擊，有些貿易商承受倒帳風險，已明令農業局、海洋局、財政局等局處協助穩定銷路，並建請高雄銀行開辦相關的紓困貸款。

針對觀光產業，市府將會積極向中央整取補助協助相關業者紓困，並提出稅金減免及利息補貼等，希望能藉此提振觀光客信心，減低旅遊淡季的衝擊，其次針對產業現況來看，如果有中小企業或攤商因疫情衝擊導致經營困難，將由經發局協助申請貸款，其中公有市場攤位使用費也將減半徵收，後續將每個月討論執行成效。