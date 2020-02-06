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宜蘭準時供貨！　藥局前出現人龍買口罩　鄉親：這種方式比較安心

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▲口罩販售實名制上路，宜蘭藥局前現人龍搶口罩。（圖／記者游芳男翻攝）

▲口罩販售實名制上路，宜蘭藥局前現人龍搶口罩。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

武漢肺炎疫情延燒，6日起實施口罩販售實名制，宜蘭地區部分藥局，一早即出現排隊人龍，買到口罩的民眾說，因之前很難買到口罩，現能買到是感到安心，這種買口罩方式是讓有需要的人比較能買到口罩。

為平息口罩之亂，行政院宣布6日起實施口罩販售實名制，配送作業在5日曾發生預定發售的「外科口罩」錯誤出貨成「外科手術口罩」，導致宜花東地區藥局恐怕無法準時提供口罩販售。幸負責配送的中華郵政已緊急重新送貨，宜蘭口罩準時供貨。

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蘭地區部分藥局，一早即出現排隊人龍，如羅東潤康藥局騎樓內一早即出現50多人排隊，買到口罩的民眾說，因之前很難買到口罩，現能買到是感到安心，這種買口罩方式是讓有需要的人比較能買到口罩。

另蘇澳的新豐藥局因避免買口罩與就醫拿藥民眾健保卡連線大塞車，一早也貼出公告說，下午3至5時才賣口罩，洪姓民眾等人體諒拿藥的是比買口罩重要，等下午再買口罩就好了。

▲▼宜蘭新豐藥局因避免買口罩與就醫拿藥民眾健保卡連線大塞車，公告下午才賣口罩。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭新豐藥局因避免買口罩與就醫拿藥民眾健保卡連線大塞車，公告下午才賣口罩。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭新豐藥局因避免買口罩與就醫拿藥民眾健保卡連線大塞車，公告下午才賣口罩。（圖／記者游芳男攝，下同）

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