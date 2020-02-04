防疫照顧假給薪！宜蘭五結鄉長沈德茂開第一槍：符合請假規定就給

▲宜蘭第一槍！開學延後防疫照顧假，五結鄉長沈德茂（右1）帶頭給公所人員有薪假。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

武漢肺炎疫情延燒，高中以下學校延至2/25開學，而配合防疫，勞動部指出，家長其中一人最多可以請到14天假，除了要求雇主不得拒絕外，還要求不得扣全勤，但也由雇主決定是否給薪，讓不少勞工不敢請防疫照顧假，4日，宜蘭五結鄉長沈德茂說：「我們薪資照發！」，鄉公所內適用勞基法有140人，符合請假規定就給薪，他呼籲雇主也能給有薪假。

勞動部指出，開學延後，基於12歲以下之學童缺乏人照顧，若家長有親自照顧之需求，基於防疫的必要措施，2月11日至2月24日期間，受雇之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。至於給不給薪要看公司規定，但不能扣全勤。

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宜蘭五結鄉長沈德茂說，鄉公所內適用勞基法有清潔隊50人，保育員70人，鄉公所內臨時員工有20人，夫妻兩人都在上班，有1人可以請防疫照顧假，鄉公所都同意員工請假，且薪資照發。因為，疫情期間大家應該共體時艱，不能給員工帶來生活上的困擾，呼籲鄉內、宜蘭縣，乃至全國的廠商、雇主，都能照時給薪資，尤其是員工的付出跟努力是社會經濟發展重要的一環，如果沒有員工，工廠也沒辦法生產。

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