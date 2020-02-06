2中國人趕入境限制生效前奔夏威夷！　下機秒求美國庇護被拘留

▲ 檀香山國際機場是全美最繁忙的機場之一。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎疫情爆發，全球各國紛紛加強國境管理。美國白宮上月底宣布，禁止2周內曾赴中國者入境美國，未料竟有2名中國公民趕在2日下午禁令生效前飛抵夏威夷，下機後立刻前往移民局尋求庇護，但逃避疾病不屬法律認可尋求庇護的理由。

夏威夷公共廣播電台（Hawaiʻi Public Radio）報導，2名中國遊客飛抵夏威夷丹尼爾·井上國際機場（又稱檀香山國際機場）後至美國移民局尋求庇護，目前被關押在機場附近的聯邦拘留中心，對公眾並不構成威脅。

該州衛生部流行病學家帕克（Sarah Park）指出，「2人抵達時未表現出症狀，若有出現症狀，將依據需求得到適當的醫療照顧。如果他們出現任何可能與病毒相關的疾病跡象，我們的聯邦合作夥伴當然會告知我們。我們會和他們合作，收集適當的樣本，接受疾病管制與預防中心（CDC）檢測。」

移民律師伊根（John Egan）則根據《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act）指出，逃避疾病並非法律認可的尋求庇護原因。該項法律規定，個人因宗教、種族、國籍、社會團體成員身分或因某種政治觀點受到迫害而逃離自己的國家，即屬難民。

武漢肺炎已經在中國造成563人死亡，確診病例達到28018起，擴散至全球26國。夏威夷截至台灣時間6日上午並無2019新型冠狀病毒確診病例，但持續為防疫作準備。考慮到2日生效的旅遊限制，帕克認為，不會有更多中國人到夏威夷尋求庇護。

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