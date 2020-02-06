邱顯智籲嚴查「包機假名單」：若掌握證據要速告發徐正文

▲邱顯智發文談論武漢返台包機。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

記者葉國吏／綜合報導

大陸武漢肺炎爆發，當地台商急切盼包機回台，但首班武漢返台包機的名單引發爭議，包括數名非台籍人士、確診病患等，各界將矛頭指向居中協調的台商代表徐正文。對此前時代力量黨主席、人權律師邱顯智發文「使大陸地區人民非法進入臺灣地區，可處一年以上七年以下有期徒刑」。

邱顯智臉書發文指出，過年期間曾經接獲陳情指出，有中國大陸的律師、醫美行業的醫師，想以商務簽證逃來台灣，並分享辦理步驟給網友，「那時，我們就擔心這些假藉商務之名，行逃離疫區之實的人們，或許會成為防疫的破口」、「然而，昨天的夢魘，卻成為今天的現實。」

邱顯智表示，2月3日撤離滯留武漢台商包機「竟然有五分之一非台灣人」，而且多數成員也違反陸委會與中國所協商的優先原則，「更有一位原本不是原登機名單成員的武漢肺炎患者。」

邱顯智：「隨著中國的疫情加劇，中國顯然已經成為了一座圍城。類似這些想方設法出逃的狀況，恐怕只會更加嚴重。」他呼籲相關部會必須審慎應對，對於涉嫌傳染病防治法或使大陸地區人民非法進入臺灣地區罪之犯罪嫌疑者，更應該依據刑事訴訟法第241條規定告發。根據《中國時報》報導，時代力量立法院黨團總召邱顯智今表示，若用非法方式讓不該來台灣的人入境，可依兩岸人民關係條例罪重處7年以下徒刑，呼籲相關單位若掌握確切證據，應該盡速對徐正文行文依法告發。