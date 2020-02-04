大嬸搭高鐵「戴口罩狂咳嗽」！　網一看圖卻怒了：最討厭就是這樣

▲ 大嬸在高鐵上狂咳 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情讓大家人心惶惶，在非華語區的地方，「一句中文」就引起騷動的情況屢屢出現；而在有確診病例的地方，「一聲咳嗽」恐怕也很容易引起關注。有網友日前就在高鐵上注意到一名在咳嗽的婦人，雖然婦人有在密閉空間戴口罩，然而照片曝光後，留言區卻是一片譁然。

有民眾3日在臉書「爆廢公社」中發文，他表示搭高鐵時，附近一名大嬸乘客一直不斷咳嗽，雖然對方是有戴著口罩的，不過照片一出卻讓眾人超吐血。

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「口罩跟沒戴一樣。」原來這位女乘客把口罩拉至下巴處，根本就沒有遮到鼻子和口部，若咳嗽時也沒有用手稍微遮擋，等於飛沫就會噴到座位各處。

▲ 大嬸有「帶口罩」卻沒「戴好口罩」 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友傻眼表示，撇除武漢肺炎不說，平時咳嗽、打噴嚏要摀起來也都是基本禮貌，「她有帶，沒有戴」、「應該直接告訴他的」、「人家下巴感冒啦，新病毒」、「最討厭就是這樣」、「超討厭這樣子，乾脆不要浪費口罩，最基本的衞生習慣做好很難嗎」、「還是她忘記自己有戴口罩......」。

此外，行政院3日晚間拍板定案，從6日起將實施「全民實名制」購買口罩，憑健保卡一次限購2片，7日內不得重複購買。

▲需要戴口罩的4個時機 。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）

政策一出，不少民眾都相當擔心這樣的數量根本不夠使用。而衛生福利部先前則是指出「4種最需要戴口罩的時機」，首先包含有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀時，二是出入醫療院所時，三是進出通風不良、擁擠的密閉空間時，最後則是本身有慢性疾病的人都最好要配戴，一般健康的民眾其實無須隨時戴口罩。

據《中央社》報導，曾參與抗SARS的中研院兼任研究員何美鄉也說，台灣尚未出現「社區感染」的案例，還不到一直需要戴口罩的時機，為避免手部摸臉後吸入病毒，「勤洗手」才是更重要的動作。

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