7天只能買2片！天才媽「私密用品」延口罩壽命　想提神可買沁涼味

▲全台口罩工廠總動員。（圖／記者唐詠絮攝）

記者張嘉晏／綜合報導

行政院拍板定案，明（6日）起將實施「實名制」購買口罩，每人每次限購2片，7日內不得重複購買，不少人因此擔心，這樣的數量根本不敷使用。對此除了有醫生建議把口罩消毒再利用，還有民眾突發奇想，使用「女性私密用品」延長口罩使用時間。

「就在剛剛，我的天才老媽傳這個給我。」一名網友在臉書「爆廢公社」中分享媽媽特別的「口罩復活術」，原來媽媽為了重複使用珍貴的口罩，竟在口罩內側貼上女性私密用品「超薄護墊」！媽媽表示，如此一來，護墊可以吸收口水，每天只要更換新的一片，即可延續口罩的壽命。

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只見媽媽還貼心地把一組組「護墊口罩」分裝在夾鏈袋裡，隨後也驕傲分享3D版的成果，讓原PO哭笑不得。

▲▼ 口罩內貼護墊 。（圖／翻攝自爆廢公社）

無獨有偶，臉書社團「宜蘭知識+」裡也有位網友提出相同的做法，她還提醒記得買無香味的護墊，如果想要提神，也可以改用「沁涼味」的。然而要注意的是，這樣的做法尚未能確定是否有效。

超狂做法一曝光，至今已經吸引了1.2萬人讚翻，網友們還大膽預測，護墊將是下一個會缺貨的商品，「完全可以！上次大掃除時沒口罩可以戴，我也是直接戴衛生棉」、「我只是想想而已，沒想到真的有人...」、「其實這樣觸感蠻舒服的」、「這樣我已行之有年了」、「聽媽媽的話不會錯」、「只有媽媽能夠超越媽媽」。

▲網友推測，護墊將是下一批缺貨的商品 。（圖／記者張嘉晏攝）

也有另一票人擔心起護墊的透氣度，擔心這樣呼吸可能會更不順暢，且若護墊背膠黏性太強，撕下來時恐怕也會把口罩撕壞。

事實上，台大名醫施景中以及長庚林口醫學中心感染科主治醫生黃景泰日前分別提出「口罩復活術」，一種是在醫療口罩內再戴一個水洗口罩，延長拋棄式口罩的使用時間；另一種則是噴酒精消毒，不過前提是口罩沒有感染疑慮、結構也沒有受到破壞才行。

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