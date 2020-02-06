王浩宇申請加入民進黨　「想要守護台灣民主自由」





▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者袁茵／台北報導

桃園市議員王浩宇在2020大選落幕後宣布退出綠黨，農曆年前曾宣布「將以無黨籍身分加入民進黨團運作」，引起討論。王浩宇5日晚間宣布，將申請加入民主進步黨，想做對得起民主的選擇。

王浩宇5日表示，選後，大家都建議他不要那麼快加入民進黨，認為如果現在加入，一定會被柯粉、昌粉酸爆「不演了。」但一直以來都做自己認為對做的事情，從來就沒有想過要去掩飾或包裝什麼，也不想去算計成敗，「本來就不是演員，做事的方式本來就該簡單點。」

王浩宇說，他在民進黨敗選氣勢最低迷的2018年底，選擇遞出加入民主進步黨黨團的申請書，就算被罵也堅持做；2019年蔡賴之爭時選擇表態挺英，就算很可能不會贏，還是做出這樣選擇；2020年選擇申請加入民主進步黨，就算票源可能因此流失，還是選擇這樣做。

「我想做的，是對得起民主的選擇、能夠守護台灣民主自由的選擇，而守護我們的國家，一直是我的信念。」王浩宇強調，真正在演的，是那些口口聲聲墨綠、卻可以為了政治利益而支持兩岸一家親、出賣台灣的政客，「你們知道我說的是誰。」

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