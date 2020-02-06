防「黑柯產業鏈」再起直攻主帥　柯文哲退二線保存戰力

▲台北市長柯文哲致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任期進入第二任，已非昔日的政治素人，但快人快語的做風仍不變。日前受訪時驚爆衛福部規劃的武漢肺炎隔離地點，引發正反輿論激辯，柯營內部也大為跳腳。據了解，柯營在選前就在構思媒體策略的調整，連柯文哲自己也有減少受訪的想法，原因在於選舉結束後，藍綠之間已無劍拔弩張的氣氛，柯只要言行稍有差錯便容易被放大解釋；幕僚直言，不怕被打，但怕無謂消耗，「現在都會直接打主帥，這一定要好好想出對策」。

柯營幕僚指出，從2020選舉前內部就在檢討媒體操作，當時選舉過程為了突破藍綠挾龐大廣告預算資源的封鎖，面對各家專訪邀約來者不拒，一周3、4次專訪的情況屢見不鮮。但沒有打出亮眼議題，到了選舉末期大量專訪反而流於「制式化」，同個議題、同個論述不斷重複導致疲乏，媒體效應不彰。

柯營人士直言，去年一整年累積下來，或許聲量相比2018九合一選舉時要高，但也證明一點，若汲汲營營於博取聲量，最後得到的反而都是負面聲量，這對選票的助益有限，高雄市長韓國瑜就是最好的例子，選舉期間的聲量冠居政治政壇，動員造勢場合也相當驚人，但最後卻是以552萬票敗給817萬票的蔡英文。

▲柯文哲2020透過大量專訪的方式，盼突破選前對手的媒體攻勢，但效果有限。（圖／記者黃克翔攝）

幕僚表示，選後就一直在思考媒體操作的調整，包括連柯文哲自己本身也有感觸。此外，過去柯文哲就曾說過，判斷自己在選後會變成「黑韓產業鏈」的下個目標，甚至直言「我好怕」；如今選舉結束，藍綠間的氣氛不再劍拔弩張，主張「超越藍綠」的柯文哲又變成藍綠主要敵人，一定會被放大檢視。

幕僚指出，選舉結束後就在思考要和個方式經營媒體關係，第一步就是減少受訪次數、降低失言機會，畢竟柯文哲最管不住的就是那張嘴，或許發言沒有惡意，但卻容易成為對手攻擊的目標。幕僚強調，柯文哲並非怯戰，也不擔心對手的攻擊，但不需要做無謂的消耗，「說穿了，就是沒人可以打，現在可以直接打主帥，所以一定要好好想出對策」。

此外，柯營內部也評估，過去柯文哲可以獨善其身顧好自己、顧好市政即可，如今多了立法院的黨團，在「府、院、黨」三路並進的情況下，也正好可以趁此機會重新調整對外的媒體策略，柯文哲不必再頻頻上到前線作戰，而是可以交由黨團、黨部來做回擊。