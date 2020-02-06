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柯文哲「鴿子繞籠」妙喻　民眾黨甩「柯P黨」封號前先打保守牌

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▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲籌組民眾黨成功進軍國會，柯文哲要子弟兵先打安全牌熟悉規則。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後成功進軍立法院，不同於過去獨善其身，柯陣營已有「府、院」兩線，柯文哲要思考如何分配媒體曝光，拉抬民眾黨的子弟兵；此外，民眾黨也急需創造自身的價值，擺脫「柯P黨」的外號。據了解，柯陣營擬在未來將減少柯文哲受訪的機會，除了儲存戰力外，也讓民眾黨有更多表現空間。

民眾黨身揹「話題王」柯文哲的包袱，進入立院後各界都等著看會有什麼樣的表現。從過去選舉期間的狀況觀察，雖然柯文哲盡量減少介入黨務，但民眾黨現階段仍難以擺脫「柯P黨」的封號，外界對黨的印象還是柯文哲一人說的算，這也成了未來民眾黨發展的障礙之一。

黨務人士坦言，民眾黨要找到自己的「靈魂」，要跳脫柯文哲的框架，可能民眾黨在立院的彈性要大一點、更有自主性一點；此外，也要培養出柯文哲之外的代表人物，不論是賴香伶、蔡壁如都是可以操作、包裝的對象。

至於黨團未來的發展方向，據柯營幕僚透露，柯文哲在內部會議再三強調要保守、打「安全牌」，不要出怪招，還以鴿子妙喻，稱「鴿子飛出去籠子外面都要先繞三圈再飛出去」，認為現階段先處理沒有爭議的法案，慢慢熟悉業務流程後再去挑戰更大的議題。幕僚指出，柯文哲挑明講，不要觸碰涉及意識形態的法案。

另外，過去柯文哲創立台灣民眾黨後，給外界的印象是不插手黨務、給黨自由發揮，交由祕書長張哲揚、立委蔡壁如負責管理，如今黨務漸上軌道後，民眾黨將循國、民兩黨模式，每周三召開類似中常會的黨政協調會報，柯文哲也會出席會議，藉此掌握黨部、黨團狀況，等於將實際介入黨的運作。

民眾黨6日便首度舉行「黨政協調會報」，召集柯文哲、張哲揚及5位黨籍立委和多名重要幕僚與會。立法院民眾黨團副主任柯昱安指出，民眾黨成立半年多來，還有組織章程尚未確定、需要修正，首次會議主要討論文宣組織等事務性內容，未來每週三都會舉辦會報，但時間上以非上班時間為主會配合柯文哲的時間。

▲▼柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲6日傍晚低調到黨部召開「黨政協調會報」。（圖／記者楊亞璇攝）
 

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