獨／發燒客拒載！阿羅哈客運宣布實施　防武漢肺炎拒載3要件曝光　　　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

為了防止武漢肺炎，國道客運阿羅哈客運宣布拒載發燒乘客，不過同時還要符合咳嗽以及最近是否有前往大陸旅遊史，如果符合這三項條件，將是拒載醉客之後又新添一項，同時為了防止武漢肺炎，阿羅哈客運還提供免費口罩給乘客，希望他們能夠主動戴上，另外還有在發車之前，會進行全車的酒精消毒。

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▲阿羅哈客運宣布拒載發燒客以外，同時發送免費口罩以及全車酒精消毒來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

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「不好意思！我們要量一下體溫」，就在阿羅哈客運的高雄總站，客運公司人員站在巴士入口處，替上車的旅客一個一個進行體溫量測，同時還送上一個口罩，溫馨提醒車程當中應該要配戴，不只是這樣，就連司機進站之後，也要進行體溫量測，確定都沒有發燒。

▲阿羅哈客運全車酒精消毒來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阿羅哈客運全車酒精消毒來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阿羅哈客運全車酒精消毒來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

阿羅哈客運公司的主管陳建中特別從台北總公司來到高雄，進行公司為了防治武漢肺炎，保護乘客的措施檢核，陳建中表示上車之前會對乘客先量體溫，如果沒有戴口罩的話，會主動提供乘客，以勸導方式希望他上車之後能夠把口罩戴上，但是如果遇上有發燒乘客的時候，「我們會判斷，同時詢問他的狀況有沒有咳嗽，再詢問是否有從大陸地區旅行回來，如果有符合這三個條件，會通報1922協助他去就醫」。記者追問這算是拒載嗎？陳建中連續回答了2次：「對！對！」

不過陳建中也強調到目前為止，公司還沒有遇到類似狀況，但是為了旅客的安全，除了量體溫之外，同時在發車之前，整車還會先進行酒精消毒，負責消毒的人員說，像是乘客經常會觸碰到的把手、廁所等等這些，都是他們消毒的重點。

▲阿羅哈客運發送免費口罩來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲阿羅哈客運發送免費口罩來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）