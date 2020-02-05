獨／好消息！武漢確診台商「金先生」退燒40→37度　掛念小孩要回家

▲大陸武漢肺炎疫情爆發，滯留大陸的武漢首例確診台商金先生，目前出現退燒跡象。（示意圖／路透）

記者陳政錄／台北—武漢報導

好消息！《ETtoday新聞雲》獨家掌握，湖北武漢第一起滯留台商確診個案「金先生」反覆發燒13天後，昨晚開始出現退燒跡象，稍早回覆訊息時語氣明顯好轉，意識也相當清楚。他說，今（5日）體溫已經降到37度，咳嗽等症狀也好了很多，但醫生提醒「這個病沒有特效藥」，要持續配合治療和靜養，有助於康復。

目前仍單獨在武漢協和醫院隔離病房的他，僅能透過手機與家人、孩子聯繫，清楚自己暫時難以回台的他，退燒後第一個掛念的，就是兩個小孩能否回家，不斷詢問記者下一批返台包機時間。他說，「孩子們在他發燒後，很早就交給岳父照顧，在家自主隔離，目前都很健康。」

▲金姓台商最掛心的是小孩的健康，和他們能否回家。（圖／徐正文提供）

《ETtoday新聞雲》2日獨家報導，金姓台商發病後，其岳母、陸籍配偶核酸檢測也相繼呈陽性反應，他1月31日入住隔離病房、2月1日確診武漢肺炎後兩天，岳母也確診住院，所幸目前咳嗽、發燒症狀較輕微，妻子也因暫無身體不適，自主在家隔離。

金先生回憶1月23日發燒以來，體溫一直忽高忽低，連續8天燒到38度後，「這幾天還升到39度、40度，感覺內臟都在燒、頭腦也燒、無法思考。」情況危急時還有胃脹氣等併發症，一直到昨日晚間開始退燒。今天傍晚護士送飯並量體溫時，已經降到37度左右，「思緒也清楚了好多」，開始回覆訊息。

金先生也明白，他短暫時間很難透過「醫療專機」，或其它援助管道返台，會先在武漢好好接受治療，不希望造成其它人的負擔。醫生今天在做檢查時也說，「這個病沒有特效藥，慢慢治」，因此他每天都會祈禱、許願，盼自己能夠好轉。

▲因應武漢肺炎疫情，搭載首批撤離台商的專機3日從天河機場起飛，深夜降落台灣桃園機場，並駛入專用停機棚。（圖／記者李毓康攝）

金先生透露，他目前最掛心的，就是6歲跟12歲還在就學的兩個小孩，能否搭乘包機回家，聽聞今明兩天確定不會有飛機，金先生口氣難掩失望，因為陸籍岳父不能同行，他也不清楚孩子們屆時能否真的搭上飛機。

值得注意的是，包含金先生在內，大陸國台辦今天證實，已有3位台灣人在大陸確診，疑似病例2例。對於確診和疑似案例想要回家，我方陸委會、海基會在答覆《ETtoday新聞雲》提問時說，相關執行須與檢疫中心確認，現階段對於國人在中國大陸染病的情況，希望陸方給三位確診同胞給予必要的照顧，也會透過海基會請台商協助，並透過家屬盡量給予協助。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥昨天說，陸委會跟海基會會針對病例積極協商討論，但得視案情況做決定。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）