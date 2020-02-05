2020愛妳愛你情人節　表達愛意防疫商品受歡迎

▲乾洗手詢問度高。.（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「武漢肺炎疫情」連日來成民眾熱議話題，隨著西洋情人節的腳步將近，大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：有助於提升免疫力的保健食品、精油香氛類商品詢問度大幅上升，2020愛妳愛你「送健康」相關商品，成為情人們選購的最佳禮品。

▲保健食品詢問度大增。（圖／大江提供）

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楊若琳說，一年一度的西洋情人節即將到來，特別是今年正逢西元2020年有「愛你愛妳」的諧音，儘管社會大眾關注「武漢肺炎」議題居多，情人們絕對不能錯過難得的節日表達愛意。因此，有助於提升免疫力的保健食品、精油香氛類商品詢問度也大幅上升。

▲草本乾洗手商品。（圖／大江提供）

全球最大保健品牌GNC「三效維生素C」主打三倍防禦、綜合維他命強調全方位守護，ESCENTS伊聖詩推出居家防護抗菌精油系列，草本乾洗手單瓶85折，吸引不少消費者紛紛上門諮詢、選購。

中壢大江購物中心因應情人節將於2月12日至1４日，推出促銷活動包括化妝品、香氛、內衣與飾品配件消費滿3000元贈送300元電子現金券，珠寶、腕錶、萬寶龍等輕奢品專櫃單筆消費滿5000元結帳直接折抵500元。

▲情人節套餐。（圖／大江提供）

「情人節大餐」絕對是歡渡佳節的重點行程，全台最大韓式料理集團-豆府餐飲集團旗下的涓豆腐推出濃情蜜意雙人套餐原價1234元、特價1098元，套餐包括起司嫩豆腐煲、韓式石鍋飯、綜合海鮮煎餅等多道經典料理。義式料理古拉爵推出888、1088元雙人套餐另贈抵用券99元。Stanley's Steakhouse 史坦利美式牛排的情人節雙人龍蝦套餐1800元，套餐組合相當豐富有牛排龍蝦雙主餐、主廚湯、飲料與甜點。

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