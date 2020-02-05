桃園元智等大專院校宣布延後3月2日開學　萬能等校延至2月25日

▲防範武漢肺炎疫情，桃園市元智等多所大學宣布延後至3月2日開學，圖為元智大學校門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為防範武漢肺炎疫情延燒，桃園市多所大專院校配合教育部「各大專院校108學年度第2學期統一延後開學」政策，5日包括元智、國立體育大學等大學5日宣布延後至3月2日開學，其他如健行、萬能等科大學則決定延至2月25日開學，新生醫專則於6日開會後再決定開學日期。

桃園市包括中央大學、中央警察大學、開南大學、長庚科大、中原大學、銘傳大學桃園分校等大學4日已公布新學期開學日延後至3月2日，5日公布大專院校則包括元智、國體大、國立台北商業大學平鎮分校、龍華科大宣布延至3月2日。

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另外，健行、萬能、南亞與長庚科大都宣布延至2月25日開學，新生醫專將於6日開會後再行公布。

其中，元智大學指出，因應武漢肺炎疫情蔓延，除開學日期延至3月2日外，同時取消3月7日校慶活動，以避免發生校園群聚感染，校方並提供安心就學措施，如有延遲返校上課者，由開課單位轉知授課教師，再個別提供必要課業輔導或其他加退選作業，若無法返校或因隔離無法繼續學習者，視個案需要由教務處通知開課單位，協調授課教師以錄影非同步提供線上教材檔案、個案成績評量方式等作法讓學生修課。

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