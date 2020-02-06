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武漢肺炎何時結束？台大教授用「動力學模型」估：2/10後有機會趨緩

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▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎蔓延全球。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎疫情不斷延燒，各地確診人數持續增加，台灣民眾擔心，到底疫情何時會結束？台灣大學化學系助理教授徐丞志今（6日）接受媒體訪問時表示，以高中化學就學過的動力學模型推測，疫情人數有機會在2月10日慢慢收尾，確診人數大約將落在6萬人左右，但這攸關到大陸方面防疫到底好不好。

徐丞志指出，在過年前，他運用很簡化的高中化學反應模型，模擬出目前的武漢肺炎發展情形，他利用燒杯推測出3套疫情趨勢劇本。第一套是預設防疫效果較低，2月9日左右是確診數高峰期，且持續約3周，最後總人數約24萬上下，但他認為，此狀況類似2003年台灣發生的SARS疫情，不太可能會發生。

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▲▼ 。（圖／徐丞志提供）

▲台灣大學化學系助理教授徐丞志，以動力學模型推測武漢肺炎疫情走勢。（圖／徐丞志提供）

第二套劇本則是徐丞志認為較有可能發生的狀況，該燒杯是設定武漢1月23日封城後，人傳人情況大幅收斂，往後推遲兩周被確診，高峰會落在2月上旬，推估最後確診人數約6萬人。第三套劇則是出現總確診人數約2萬人是高點，但已經破功，因此該燒杯劇本無參考價值。

徐丞志說，這三種狀況可以想像，反映的數量不同，同時受影響的人也不同，但他認為，最後的情況變數非常多，還是要看大陸的防疫到底做得好不好。他強調，自己不是流行疾病專家，只是用化學實驗來推論疫情進展，不能當作真正的流行病學預測，也無法作為正式的學術報告。

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）
 

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