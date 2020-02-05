大陸27座城市封城抗疫　網曝：上海若封了全世界經濟完蛋

▲溫州、杭州、寧波等都離上海很近，也是大上海的一部分。這些城市封城後，疫情危機將逼近上海。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

為了控制武漢肺炎疫情，大陸許多城市「封城」，目前有27座城市進入「封閉式管理」。今（5）日PPT上有一名網友問卦，「大家期待上海封城嗎？」恐慌和危險正在籠罩著大陸，身為「大陸經濟中心」的上海可能會面臨到空前危機。

上海號稱「中國經濟首都」，擁有2000萬的居民，往來人口更是高達數千萬。一名網友在PPT發文表示，「現在寧波、南京、杭州都已經封城了，上海剛好又被圍在中間，是不是代表上海也快被封城了呢？大家期不期待上海封城？」貼文一出立刻引來眾多網友回覆，「一旦上海封了，代表中國今年經濟也完蛋了」、「上海不敢封，不然A股會烙賽更嚴重」、「封了全世界經濟完蛋」。

目前大陸已有27座城市已經對外封鎖，包括湖北省（武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市、黃岡市、咸寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、荊門市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市、隨州市）、浙江省（溫州市、杭州市、樂清市、寧波市）、河南省（鄭州市）、山東省（臨沂市）、江蘇省（南京市、徐州市）、福建省（福州市）、黑龍江省（哈爾濱市）。

▼杭州半封城，社區自我隔離，實行交管。（圖／杭州台商提供）

▼溫州2月2日半封城後，目前現場街景情況。（圖／讀者提供）