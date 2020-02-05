台南違規的人比較囂張　機車騎士發現被拍！動手毆打檢舉達人

▲該名網友在台南市新市區遭1名機車騎士質疑是否在檢舉交通違規，並涉嫌動手打人。（圖／翻攝自臉書翻轉大台南交通違規，下同 ）

記者林悅／台南報導

台南1名網友，在臉書「翻轉大台南交通違規」PO文指出，2月4日晚上9時多在台南市新市區拍照欲檢舉交通違規時，遭1名騎機車的男子動手暴力相向，該名機士涉嫌動手毆打他，他除PO文嚴厲讉責暴力外，並表明已向警方報案提告強制罪和傷害罪，台南市警善化分局則表示目前尚未提告，如提告將依法查處。

該名網友在臉書「翻轉大台南交通違規」PO文指出：「我們嚴勵讉責，新市區的違規魔人已到了無法無天的地步，不知檢討還暴力相向，如同黑社會一樣！請政府大力整頓交通亂象，還給民眾行的安全空間！」。該名網友說：「在昨晚（4日）9點的時候，一個人突然騎車跑到檢舉人面前，沒幾句話就直接對檢舉人動手，檢舉人已向警局報案，並已先提吿強制罪；今日將前往醫院驗傷，將向對方再提吿傷害罪。檢舉絕不向暴力低頭，仍會繼續檢舉！」。

據了解，該名網友4日晚上在新市區拍照欲檢舉交通違規時，突有1名機車騎士停在網友前質問是不是在檢舉，而與網友發生口角，憤而涉嫌下車動手毆打當事人，事後騎車揚長而去，當事人請路民眾協助報警。

台南市警善化分局新市派出所指出，本案當事人案發時有電話報案，警方依法查處，並請當事人至所內了解案情，並向當事人宣告權利，如要提告，請檢具驗傷單等證明，警方會依法受理查處偵辦，惟截至2月5日下午4時許，當事人尚未正式提告，警方強調，一旦提告警方一定依法查辦。