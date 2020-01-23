獨／Keanna出聲了！揮別謝和弦、莉婭　「大老婆的反擊」近照曝光：紫爆了

記者吳奕靖／高雄報導

藝人謝和弦妻子Keanna 近期狀況不斷，除了要面對謝和弦以及直播主莉婭的高調放閃之外，同時也因為流產要休養身體。過年前夕，她決定勇敢面對，獨家接受《ETtoday新聞雲》電話訪問表示，近期決定堅強面對所有一切，所以先接新工作，也染了新髮色，看起來氣色相當好。

▲藝人謝和弦的妻子Keanna染了紫色髮型，表示相當喜歡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

照片中，Keanna染了一頭的紫色頭髮，看起來相當有朝氣，她說，這個顏色是在16日染的，雖然近期風波不斷，但決定要好好「承擔」大老婆的角色，不再自怨自憐，勇敢面對自己流產以及謝和弦跟莉婭的高調放閃，所以第一步就是開始接受拍攝工作，這頭髮色就是因為攝影師要求才染的，她「非常喜歡」。

▲藝人謝和弦的妻子Keanna染了新髮色，看起來氣色相當好。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

▲藝人謝和弦的妻子染了新髮色，看起來氣色相當好。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

Keanna強調，紫色雖然看起來很囂張，但是她過往就曾經染過，而且自己也非常偏好紫色，這次染了紫色讓他覺得：「給自己一個換然一新的感覺，除穢氣，就變成了我的招牌色，之前染紫色的時候，大家都覺得很好，是個很酷的顏色。」至於自己身體的狀況，她說身體已經好多了，還在調整，基本上沒有太大問題，現在的她已經準備好要面對接下來的官司。

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