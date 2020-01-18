獨／謝和弦開唱風雲榜！前夜還掛念她...去電「扣嫂」內容曝：不離婚就去死

▲謝和弦出席第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮（圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人謝和弦前往風雲榜演出，不過就在前一晚的深夜11點左右打了通電話給扣嫂Keanna，謝和弦要求要離婚，不過Keanna不願意，所以謝和弦表示不離婚就去死，自己只有這兩條路，Keanna回應「這是要以死威脅我嗎？」氣得謝在掛電話之前，大罵了一聲「破麻」。

17日晚間11點左右，謝和弦跟扣嫂Keanna通電話，電話當中Keanna逐一澄清謝和弦在媒體對自己的指控，而且雙方還一度要相約出來談，不過雙方並沒有達成共識，而就在電話結束前2分多鐘，謝和弦表示要離婚，但是Keanna卻說自已想要維持下去，謝和弦說「我不想維持下去」，Keanna回應：「那你想要怎麼樣，你想要訴請離婚嗎」？

對此，謝和弦回應：「我想要訴請離婚哇！不然我就去死哇！」Keanna聽到之後立刻回：「喔！你現在要以死威脅我嗎」？謝和弦說：「對哇！我只有這兩條路」。Keanna：「你現在以死威脅離婚嗎」？謝和弦接著說：「我就不想跟你在一起，我就不想跟你在一起啦」！

▲謝和弦出席第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮（圖／記者李毓康攝）

聽到這邊，Keanna還是相當冷靜的說：「就因為你外遇被我抓到，所以你要以死威脅我離婚？」謝和弦否認：「我不想跟你生活了，你都沒有幫我的生活加分，一直在原地、一直在原地，完全沒有進步。」她問，現在有過得比較好嗎？結果對方立刻說：「我過得很好哇！我每天都在健身運動打拳擊，每天過得生活很充實，有人幫我安排行程。」她才回：「喔..那你的工作為何都被取消」。

謝和弦把工作被取消這件事，怪罪於Keanna「都是妳害的」，遭Keanna反斥，他聽了氣得跳針回答「你害的..你害的..」共5次。

雙方對話過程大約14分鐘，最後Keanna說：「你訴請離婚不會成功的，因為我沒有做錯任何事，而且我也不想離婚..老公。」說完之後還反問謝和弦有話要說嗎？不然還有事要忙，必須掛電話了，但在掛電話之前，謝和弦丟了一句「破麻」。

▲扣嫂近照曝。（圖／翻攝自Keanna臉書）