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獨／再告謝和弦、莉婭！扣嫂「絕地大反攻」追加2罪　告訴狀曝光

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▲謝和弦曾送Keanna吸塵器、吹風機。（圖／翻攝自Instagram／謝和弦）

▲謝和弦曾送Keanna吸塵器、吹風機。（圖／翻攝自Instagram／謝和弦）

記者吳奕靖／高雄報導

距離除夕還有2天的時間，謝和弦的妻子Keanna再次採取法律行動，透過律師向新北地檢署正式對謝和弦以及「小三」莉婭提出刑事告訴狀，主要針對日前丈夫提告她侵占罪，莉婭提告她竊盜手機等罪名，回擊兩人提出「誣告罪」以外，更對謝追告一項「加重毀謗罪」。

謝和弦和莉婭15日下午3點多前往新北市政府海山分局江翠派出所報案，向Keanna提告竊盜、侵佔。謝和弦當時控訴妻子：「偷幹家裡的吹風機跟吸塵器，她逼我這麼做，謝謝。」莉婭則告她侵佔，也就是先前謝指控Keanna搶走莉婭手機一事。謝和弦還不忘嗆聲：「恭喜她也要有前科案底了！」

▲謝和弦的妻子Keanna再次採取法律行動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼謝和弦的妻子Keanna再次採取法律行動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲謝和弦的妻子Keanna再次採取法律行動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲謝和弦的妻子Keanna再次採取法律行動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

Keanna於22日透過律師將刑事告訴狀送進了新北地檢署，主要是提告謝和弦以及莉婭「誣告罪」，同時僅透過律師向《ETtoday新聞雲》記者表示：「本人正式向法院對陳莉涵小姐與謝和弦先生提出誣告罪之告訴。」

此外，除了誣告罪，Keanna同時也對謝和弦以及某家媒體的記者提出了加重毀謗罪。對於3人的詳細提告內容，律師不願意再多談，僅表示等到對方出庭後就會知道了。

事實上，這也是13日Keanna透過委任律師前往新北地方法院直接遞狀提告，以「侵害配偶權」提出民事告訴，對謝和弦以及莉婭求償420萬元之後，再次採取法律行動。

▲▼謝和弦和莉婭向Keanna提告。（圖／謝和弦提供）

▲謝和弦和莉婭向Keanna提告。（圖／謝和弦提供）

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