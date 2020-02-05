拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

▲徐正文被外界質疑立場親中，並干擾兩岸包機洽談。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

首批247名武漢台商3日包機返台後，陸方原訂今（5日）執行的第二批包機落空，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文在記者會中聲淚俱下，感嘆「回家路真的好難」。但面對外界傳出他是台商立場親中，更有北京政協身分，他在回應時說，「現在不要糾纏這種事情，趕快把人救回來才是對的」，更對質疑人士喊話，同胞回來之後隨時應戰。

1月23日湖北武漢封城後，面對美日韓發動撤僑，兩岸主管機關也啟動撤離包機協商，徐正文表示，他是在1月29日，武漢台協傳出訊息稱，兩岸協商未果，國台辦也說會妥善照顧台灣人後，有家長向他反映小孩需要回來讀書，更有慢性病患者藥吃完了對外求救，他才以民間力量統計滯留湖北台商需求，尤其是短期出差、探親者和老弱婦孺，提供「建議名單」給海基會、台辦。

▲徐正文聯繫武漢滯留台商。（圖／記者陳政錄攝）

對於外界抨擊他具有北京政協身分、立場親中，還有中國和平統一促進會多個分會的常務理事身分，他在記者會上說，政協爭議只是他身為台商，出席大陸官方會議，並沒有違反兩岸關係條例，其它指控也多為無謂的抹紅、抹黑。

他更激動地強調，「難道要我去成立中華戰鬥打仗委員會嗎？」並表示不想一直糾纏自己的身分問題，大家應該對台商返家這件事情，就事論事。

徐正文多次重申，「把他們救回來才是重點，不然我今天其實不想開記者會的。」對於中華大學講座教授杜紫宸質疑，自的行為是否適用《反滲透法》，徐正文批評，這些人只是藉著時機，來蹭熱度，他並反問杜紫宸，對於兩岸同胞有沒有做出貢獻？並表示大家順利回台後，「還有人要質疑我的身分問題，我隨時應戰。」

對於第二批滯留武漢台商包機執行，陸委會聲明指稱，關於5日執行第二批班機，「只是單方面訊息，未經雙方商討協調」，且在3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則，也明確指出，明後天不會有加班機。

陸委會表示，三大原則包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。其中，「完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」