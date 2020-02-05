防口罩之亂　市府：台南市口罩領購藥局地圖上線

▲台南市政府提供台南市口罩領購藥局地圖，供民眾利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎台灣累計11例確診個案，雖然目前尚無社區傳染發生，台南市政府仍再次提醒勤洗手、出入密閉空間或醫療院所記得戴口罩、生病在家休息，市府為方便口罩實名制上線後市民查詢口罩領購藥局營業資訊與聯繫方式，市府提供台南市口罩領購藥局地圖供民眾利用。





市府指出，口罩實名制將從2月6日開始施行，市民須持健保卡至台南市5百多間健保特約藥局購買，本次口罩實名制規定，7天僅可購買兩片，兩片價格10元，提醒市民應留意購買規定，領購規則依身分證號碼最後一碼奇偶數判斷，如果身分證最後一位數為1、3、5、7、9，請在週一、週三、週五與週日到藥局購買，如果身分證最後一位數為0、2、4、6、8，請在週二、週四、週六及週日到藥局購買。市府提醒，週日雖然不限制購買者，但請留意藥局週日是否有營業，有關營業資訊，可透過市府提供的台南市口罩領購藥局地圖中查詢藥局聯繫方式。地圖使用方式請掃描市府提供QR code條碼或手動輸入https://p.tainan.gov.tw/u/v52d 開啟與查詢。如有任何問題也可撥打免付費防疫專線1922或台南市衛生局防疫專線06-2880180。





台南市政府呼籲市民，如近期曾出入境中國，於返國入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報並依指示戴上口罩，衛生局會安排後續就醫事宜，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚史（TOCC），以利及時診斷通報。