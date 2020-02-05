招專業防疫志工！指揮官陳時中盼「社會力」加入：全民一起守住台灣

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，台灣第一線防疫人員日夜辛勞，為提升防疫效能，衛福部也祭出「志願邊境檢疫護理人員儲備招募」，邀請「具護理背景人員」加入志願支援行列，招募時間到2/20止。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前徵調持續中，防疫要有超前準備，將來專業形成後，未來也希望「社會力」加入，盼全民一起守住台灣。

衛福部護理及健康照護司網站張貼一則「我防疫 我驕傲！衛福部~志願邊境檢疫護理人員儲備招募囉！ 」文章，協助內容包括邊境檢疫事項 ，包括第一線執行旅客健康評估、檢疫場所入住人員健康追蹤等，實際地點則由中央疫情指揮中心分派為準。

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陳時中說，目前持續徵調中，也已有護理師公會提出想要投入一起做，雖然可能人員的整備都不見得夠，但要超前準備，先把專業志工團組織起來，未來也希望「社會力」能展現出來，讓有醫療專業的全心執行專業，社會志工做相關協助。他強調，防疫是全民事情，希望整個社會一起動起來，「台灣這條線守的很好，要全民一起做才能守得更好。」

【服務內容】報名請點我

1.第一線執行旅客健康評估、旅遊史詢問、開立健康關懷居家檢疫通知書、協助移民署勾稽旅客之健康評估、及疑似傳染病旅客後送就醫等。

2.國際郵輪靠泊前14天有中港澳航程者，入境我國期間，港口執行發燒篩檢及填寫健康聲明卡。

3.檢疫場所入住人員健康追蹤。

4.支援地點（以鄰近支援人員居住地為優先派班考量）：桃園機場、高雄機場、臺中機場、臺北松山機場、基隆港、臺北港、臺中港、檢疫場所。