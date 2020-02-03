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深夜私訊！賣家等16分鐘「我睡覺囉」　傲嬌客神回...網笑爛：是在放閃？

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▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網購賣家深夜收到私訊，有客人詢問商品價錢，並打算出價，眼看16分鐘過去，對方遲遲未答覆，出於禮貌他表明要去睡覺了，怎料隔天收到「超傲嬌答覆」，讓他瞬間看傻了眼，莫名熟悉的話語也惹笑大票網友。

賣家在爆廢公社發文直呼，「為什麼要睡覺？凌晨我等他等了16分鐘，他沒出價，我累了就去睡覺。醒來才發現，他昨晚比我早去睡覺，早上才留言，那我現在要怎麼回他？」

請繼續往下閱讀...

從截圖中可見，買家私訊詢問，「多少錢，要買呢，可以出價，對嗎？」結果問完話，人便消失了，而他最終是不敵瞌睡蟲，並自認貼心地回，「你慢慢出，我要睡覺囉！」

▲網購賣家。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這段回覆真的蠻像「女友在撒嬌耍賴」。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到，對方隔天早上8點13分再度上線，並語帶不滿地說，「我問問而已，不行你就直接講不行」、「為什麼要睡覺...起床」。

莫名傲嬌的口吻，戳中廣大網友的笑點，紛紛回應「靠北，這根本我女友啊」、「後面兩句笑噴」、「馬上給我起床喔」、「感覺任性」、「有馬子的感覺挺好的」、「後勁好強」、「這個很像我和男朋友吵架的時候，他擺爛去睡，我會說的話」、「是真愛」、「為什麼要放閃」。

同時，也有人推測，「感覺是誤會，對方問能否出價，你可以回一下行或不行，你就這樣乾等著，也許對方也是禮貌的等著你回應，然後你就丟了一句你慢慢出，一般來說這樣的回應，背後潛意思是不行。」

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