鑽石公主號有武漢肺炎個案「曾入基隆港」指揮中心：要名單比對身份

▲鑽石公主號於日本橫濱港外。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

「鑽石公主號」遊輪返回日本發現旅客感染武漢肺炎，至少10人確診，港務公司證實遊輪曾於1月1日曾停靠基隆港，旅客共有2694人入境。指揮中心今（5）日表示，班機、郵輪進入台灣都會進行發燒篩檢等檢疫措施，所以些人下船時是沒有問題的，但也會進一步詢問業者比對名單與感染者身份。

香港本月1日確診的14號患者為80歲老翁，病發前在日本搭乘「鑽石公主號」遊輪，如今傳出遊輪回到日本後，目前已知至少10人確診。基隆港務公司指出，該艘遊輪1月31日曾在基隆港停靠，早上7點靠基隆港西岸旅客中心碼頭，晚上6點離開，當時共有旅客2694人入境，不過，這些下船人員都有經過檢疫，確認並沒有出現任何問題才放行，但無法確定現在回到日本被發現的10例確診，當時有沒有下船。

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中央流行疫情指揮中心執行官周志浩回應，國內現在對飛機、遊輪進入台灣，一定都會有發燒篩檢、健康評估，也會做健康聲明表。而鑽石公主號已經做了相關檢疫機制，這些人下船時沒有問題；而這群人還在日本，也會進一步詢問，可否掌握名單並比對有無感染者。

「公主遊輪」確認目前船上有來自各個國家的2,666名賓客和1,045名船員，其中大約有一半來自日本，確診的10位賓客，將透過日本海岸警衛隊的船帶到岸上，由當地醫療專業人員護送至醫院治療。根據日媒報導，「鑽石公主號」將原地隔離14天，所有人都不准下船。

「鑽石公主號」行程表：

• 1/20 日本橫濱登船

• 1/21 海上巡航日

• 1/22 停靠鹿兒島

• 1/23~24 海上巡航日

• 1/25 停靠香港

• 1/26 海上巡航日

• 1/27 停靠越南峴港張美港

• 1/28 停靠越南下龍灣蔡藍港

• 1/29~30 海上巡航日

• 1/31 停靠臺灣基隆港

• 2/1 停靠日本沖繩

• 2/2~3 海上巡航日

• 2/4 停靠日本橫濱，結束航程