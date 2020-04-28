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「怎麼又有花」台灣花農送玫瑰　陳時中再秀金句：台灣都很好，才會更好

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

荷蘭貿易暨投資辦事處昨（27）日贈送國花鬱金香表達對台灣一線醫護人員謝意，指揮官陳時中記者會一時口誤講成玫瑰花，今（28）日台灣花農特別贈送一盆玫瑰給指揮中心。陳時中說，MIT很多都很好、花很好，也曾經有人說我們運氣好，他重申，台灣有很多種好才讓今天變得更好。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（28）日成立滿100天，下午例行記者會中一盆玫瑰花默默端上指揮中心桌面，指揮官陳時中記者會最後看到脫口「怎麼又有花」，原來是台灣花農致贈。陳時中打趣回應，沒有999朵但是是真正的玫瑰花，台灣產很多花，但這樣一講可能明天又擺滿花，他也趕緊提醒「以後不要再弄花來」。而會後陳時中還把花遞給指揮中心專家小組召集人張上淳，兩人愉快合影。

陳時中特別點名，這100天以來要感謝媒體的幫助，「你們在做利人利己的事情」因為這樣的合作、有訊息即坦承相告、很短的時間和媒體分享，大家也把新聞很正確的傳達出去，因為這樣宣導，整體社會安定穩定都多，防疫上有堅實的力量。

陳時中說，現在有穩定的基礎，都是這段時間「利人利己者眾，害人害己者少」，社會運作就比較正常，希望繼續持續這樣的氛圍來對抗疫情。

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