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張上淳曝「17年前抗煞心情」　狂讚：民眾、媒體水準「比SARS時期更高」

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▲▼指揮中心4/28記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今開設滿100天，第一線防疫官員天天出席記者會說明疫情進度，其中「抗煞英雄」張上淳當然也在列。張上淳今（28）日也罕見透露當年抗SARS的心情，除了感謝所有防疫人員，也不忘感謝民眾和媒體，認為現在的民眾和媒體水準都比SARS高。

17年前台灣爆發SARS，不僅和平醫院封院，還有醫護人員殉職，是全台民眾都難以忘記的歷史，而今年新冠肺炎襲台，瞬間也人心惶惶。但看到這次防疫成果，張上淳也忍不住稱讚「經過SARS的經驗，台灣從12/31就開始動作，很多跨部會合作，是大家一起讓台灣成為世界典範。」

請繼續往下閱讀...

張上淳被網友稱「張教授」，平常疫情說明絕對少不了他的專業，但今天他罕見和媒體聊起抗疫心情。他首先表示，要感謝疾管署的同仁長時間一起工作很辛勞，從第一時間到現在不眠不休，好多次一起揪出很難警覺的病人，還有第一線人員，不管是支援口罩實名制的藥師、照顧患者的醫護人員，都相當辛苦。

張上淳接著提到，現在台灣的民眾水準的確比SARS水準更高，現在台灣居家檢疫有11萬多人，居家隔離有9千多人，只有之前幾次偷跑者，少數幾個沒以遵守，絕大多數民眾都有達到中央的建議和要求，是大家一起讓台灣防疫領先全球。

另外，張上淳也暖心提到同樣在第一線的媒體工作者。他笑說，現在媒體朋友比當年SARS的水準進步很多，這次疫情媒體朋友都精準報導，不會製造恐慌，相當感謝媒體朋友做正確精準報導。

陳時中也在記者會結束前感性補充，感謝媒體幫助把正確傳達出去，整體社會安定穩定都很多，大家都是防疫堅實的力量，台灣防疫的這段時間，「利人利己者眾，害人害己者少」，希望大家一起持續維持利人利己氛圍來抗疫。

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