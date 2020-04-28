指揮中心100天！阿中部長上課「兩條線差距縮短」：國內疫情得控制

▲指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心成立第100天，指揮官陳時中今（28）日以「精準防疫100天-台灣模式」進行簡報，並指出，近期新增個案數趨緩，出院個案數則穩定上升，兩者曲線差距逐漸縮短，顯示國內疫情已得到控制，且仍保留醫療量能以應對突發狀況。但也提醒，民眾仍要維持警覺，五一連假落實防疫措施，確保疫情成果。

請繼續往下閱讀...

▲精準防疫一百天-整體策略。確診及出院個案數曲線圖。（圖／指揮中心提供）

國內已經連續三天零新增確診個案，根據指揮中心統計，目前累積429例確診，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，307人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中簡報時指出，新冠肺炎疫情最初至現在100天，趨勢可以看到3月中旬因為境外移入整體疫情上升，到了磐石艦事件又有增加，累積個案和累積出院數量差距最大落在4月6日達到307人，到了26日最新數據差距縮短一半僅剩下151人。

指揮中心強調，抗疫為長期戰，且國際疫情仍然嚴峻，目前國內相關檢驗及檢疫量能仍然持續提升整備中，也請民眾持續配合防疫措施及留意個人健康，切勿掉以輕心。若身邊有配合居家檢疫、居家隔離的民眾，或是已解除隔離、回歸生活的痊癒者，請給予支持與鼓勵。

五一連假即將到來，指揮中心呼籲，民眾放假期間仍應落實防疫措施，外出活動時，記得保持社交距離，如有不適症狀應佩帶口罩儘速就醫，減少出入公共場所或搭乘大眾運輸，降低疫情傳播風險，並確保得來不易的防疫成果。