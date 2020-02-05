廈門人APP「搖號」…中籤才能買口罩！大陸多城推實名限量配送

▲廈門搖號買口罩。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

面對著突然來襲的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，口罩成為疫情防控的「標配」，但需求與產能不足的矛盾，使得各地口罩緊缺，一罩難求。大陸多個城市開啟了口罩限量購買、預約購買。福建省廈門市甚至採「搖號」制，每天抽出幸運者，一次可以買6個口罩。

廈門：搖號買口罩，中簽可買6個口罩

日前，廈門市發佈公告稱，為避免購買口罩人群過度聚集造成可能的交叉感染風險，經研究，決定採取通過政務服務平台「i廈門」APP實名預約，門店定點取貨的方式向市民供應口罩。

此舉讓廈門成為大陸首個線上搖號購買口罩的城市，由於預約人數過多，「i廈門」APP還一度崩潰。

2月1日，首批中獎者陸續收到廈門政務發送的中籤結果訊息，通知他們務必攜帶預約編號及身分證原件，前往預約時所登記的線下網點購買口罩。

據了解，中獎者可購買6個口罩。售價以門店價格為準，為非獨立包裝。

▲全球都缺口罩。（示意圖／路透）

上海：預約購買，每一戶可買5個口罩

上海從2月2日開始在各居（村）指定地點進行現場登記預約，在接到居（村）通知後，到指定藥店購買。

當地工作人員表示，第一輪預約登記的時間從2月2日到2月11日，總計10天，在此期間登記預約都可以拿到號碼。根據相關規定，每一輪預約，每一戶（同一個居住位址）可購買一包（5個）口罩，每一戶僅限預約購買一次。

為保障市民需求，1月22日到26日，上海向各個零售端額外投放的口罩超過400萬個。上海市經信委總工程師劉平1月30日表示，上海17家口罩生產企業已全部復工，上海的口罩生產量1月28日起已經恢復至每天110萬個，全部投產後每日產能預計可達400萬個。

▲逛街民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

合肥：預約購買，1元人民幣一個，3日內不得重購

受新型肺炎疫情影響，安徽合肥城區內口罩、84消毒液、酒精、體溫計等物資紛紛告急。

國藥控股安徽有限公司、安徽天星醫藥集團有限公司2月2日聯合發出通告，即日起，在兩家企業的指定網點，市民可憑本人身分證線下購買這些應急防護用品，或關注「天星大藥房」或「國藥控股安徽有限公司」微信公眾號，進行線上預約購買。

其中，最令人關注的一次性口罩，售價為1元人民幣一個（約新台幣4.3元），每個人在3日內不得重複購買（預約記錄及購買留痕）。

浙江紹興：市民卡實名預約，一人一天一個

浙江紹興是較早一批提出口罩快遞配送到家的城市。

1月30日「紹興發佈」微信公眾號發佈口罩網上預約提示，從1月30日開始，每天從下午13點起在「紹興數位健康服務平台」，可以憑紹興市市民卡（醫保卡）實名預約購買口罩，約完為止。

預約購買口罩的規則為，一人一天一個。按最小包裝計，如10個一包，則10天預約一次；如7個一包，則7天預約一次，其他包裝規格依此類推。

網上預約成功後，將在24小時內發貨。由浙江震元以快遞、物流和員工志願送貨等多種方式將預約成功的口罩送到市民手上。

▲煙臺買口罩隊伍排成長龍。（圖／翻攝自網路）

煙臺：憑身分證可買2個，現場排隊改預約配送

在山東煙臺，因為限量供應口罩，幾個銷售點前排起了長隊，引發市民擔憂。

山東煙臺牟平區市民徐先生說，前幾日家長群組流傳著一則通知，「通知稱，為加強疫情防控，平抑物價，市政府統一調配一批口罩，在市區幾個大商場平價銷售，每個口罩4元人民幣（約新台幣17元），市民憑身分證可以購買2個。」

對於群眾排長隊購買口罩的現象，煙臺市2月2日回應稱，由於投放網點較少，口罩數量有限，出現個別網點群眾排隊過長問題，還有的群眾沒有買到口罩；針對這一情況，立即調整了投放方案，改由基層社區分散投放，將有限貨源公開公平投放社會。