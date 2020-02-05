交際生活免煩惱！靠「委婉表達」與「幽默感」成功經營良好人脈

▲運用委婉的方式表達自己的意見或要求，交際生活會變得更加輕鬆愉快。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：金正浩

摘自：《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》

【委婉表達意見，愛護他人的自尊心】

在日常交談中，許多人推崇說話直言不諱，但是生活中有時需要含蓄、委婉一些，才能使表達效果更佳。兩者其實各有好處。

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委婉，實際上可以說是一種修辭手法，亦即在講話時不直陳本意，而是用隱約婉轉的言詞加以烘托或暗示，讓人可以領會其中用意。

委婉表達自己對一個事物或一件事情的看法，並不是虛偽的表示，而是代表著對對方的尊重。我們頭腦中的想法很多，有積極的也有消極的，但當我們說出來的時候，儘量要給對方留足面子。

美國總統柯立芝有次批評他的女秘書：「妳這件衣服很漂亮，妳真是個迷人的小姐。只是我希望妳列印檔案時，注意一下標點符號，讓妳處裡的檔案，像妳一樣可愛。」

女秘書對這次的批評印象非常深刻，從此列印檔案極少出錯。

用含蓄的方式來告訴對方的不足，委婉地表達自己的意見和建議。先表揚後批評就是一個很好的迂迴之策。領導對待手下員工，要注意方式方法，說服或批評他們的同時還要維護他們的面子。

在生活中，要想把話說到別人心坎裡去，首先要愛護人的自尊心，這就需要理解人們的合理需要。

日本的大銀行不允許職員留長髮，因為留長髮會給顧客留下頹廢和散漫的印象，有損銀行的聲譽。

有一次，一家銀行的經理和人事部主任發現一批筆試合格的考生中，有不少男子留長髮。為了能使這些留長髮的考生都剪短頭髮，人事部主任在致詞時，並沒有正面提出要求，而是充分運用了他傑出的口才，只說了幾句話，便使那些留長髮的考生愉快地接受了他的意見。

他是怎麼說的呢？

那位人事部主任自己留著陸軍式的髮型。

他說：「諸位，敝行對於頭髮的長度問題歷來抱持豁達的態度，諸位的頭髮長度只要在我和經理先生之間就行了。」

眾人立即把目光投向經理。只見經理面帶笑容地站起來，徐徐脫帽露出一顆禿頭。

考生們頓時哄堂大笑，第二天再來的時候全是一頭很顯精幹的短髮，沒有一個留長髮的了。

雖然，作為人事部的主任如果直截了當地說出要求也是無可厚非。

但那樣的方式勢必對應聘者造成一種心理暗示：這家銀行過於專制。而改用這種委婉的方式來表達更有效力，不僅增加了幽默感，而且可以使應聘者發自內心坦然接受。

在人際交往中，採用不同的方式來表達同一個要求，收到的客觀效果是截然不同的， 這是心理學的一個重要理論。

與人相處，若能凡事多為他人著想，多給別人留一些餘地、一些包容、一些方便， 少一份拒絕、少一點難堪，必能贏得別人的友愛。如果你能夠運用委婉的方式表達自己的意見或者要求，你的交際生活必定更加輕鬆愉快，喜歡你的人愈多，人脈自然也就累積起來了。

我們都知道，在木板上釘直釘，用力比較大不是釘子彎就是板子裂，但如果是使用螺絲釘，用力較小，螺釘可以與木板嚴絲合縫。不過，使用委婉語固然很好，但是同時必須注意避免晦澀艱深。社交談話的目的是要讓人聽懂，如一味追求奇巧，會使他人摸不著頭腦甚至造成誤會，必然影響表達效果。

★本文經好的文化授權，摘自《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》。

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