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口罩實名制6日上路！郵差接手物流今全台動員配送　「很怕被摸走」

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▲口罩實名制將於明天正式上路。（圖／記者唐詠絮攝）

▲口罩實名制將於6日正式上路。（圖／記者唐詠絮攝）

記者賴文萱／台北報導

口罩販售實名制6日起上路，配送物流工作改由中華郵政全面接手，郵局也動員3000人力投入，台北部分將自下午1點半起開始進行配送，今晚前會完成全台6505家健保特約藥局的配送工作。不過，就有郵差擔心，今天逢下雨，配送過程會有淋濕或被摸走的風險。

台北郵局快捷收發股股長陳俊源表示，口罩配送工作將從今天下午1點半展開，配送到各地點的到貨時間不一樣，但今天一定會完成配送，讓民眾6日就可以至各健保藥局購買。

請繼續往下閱讀...

事實上，中華郵政在昨天就已經接收到一箱箱口罩，並分發給各局郵件處理中心做發配，今天起各投遞單位就會全面動員人力配送。

▲▼中華郵政郵差送信、送貨。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政接手口罩配送任務，今動員郵差送至全台各健保特約藥局。（圖／記者賴文萱攝）

不過，在郵局郵政全民開講FB社團中，就有郵差擔憂，今天配送可能會遇到下雨，口罩有淋濕或被摸走的風險。底下引來網友討論「要攜帶電擊棒防身嗎？」、「後面會有人跟」，但也有人認為「好市多進貨都沒在怕了，每台郵車才配送多少」。

為平息口罩之亂，健保署修改全國電腦資料庫系統並完成測試，6日起將實施口罩實名制，不再開放四大超商販售。物流改為由郵差配送口罩至全國6505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

▲▼7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學。（圖／中央疫情指揮中心）

▲7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！官方關鍵5點教學。（圖／中央疫情指揮中心）

民眾自6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每周二、四、六購買，「單號者」可於每周一、三、五購買，周日則開放全民皆可購買。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

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