　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎爆發仍開「萬家宴」　社區53棟樓出現發燒患者...社區堅稱：無確診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中新網）

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中新網）

記者劉亭／綜合報導

在武漢肺炎剛爆發疫情時，還高調舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區，4萬多個家庭共聚一堂吃飯，此事引起外界熱議。據最新消息指出，安居苑共55棟樓裡，33棟出現發熱病人；百合苑共36棟樓裡，17棟出現發熱病人。

綜合陸媒報導，武漢肺炎疫情爆出之後，湖北在19日新增確診病例17例，而在19日百步亭社區舉辦了萬家宴，4萬餘家庭端出13986道菜品，擺滿黨群活動中心主會場和9個分會場。

百步亭花園社區服務中心一名工作人員4日證實，社區內的安居苑、百合苑等社區已經公佈了一批發熱門棟，但「社區無確診人員」，而被問及是否跟萬家宴有關時，他則回應「不清楚」。

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中國經營網）

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中國經營網）

這名工作人員也透露，如果居民出現發熱的情況，首先要找居委會登記，會按照程式安排，看是普通發熱還是新冠肺炎，「我們每天上午和中午分兩次對公共部位的樓道和電梯等部位進行消毒，出現了有發熱症狀的家庭才會在樓棟門口貼『發熱門棟』的告示」。

目前多位社區居民透露，社區開始陸續出現發燒患者，CT顯示具有新冠肺炎的典型特徵，但大多還沒來得及做核酸檢測確診。其中一名居民表示，家裡目前已有3個大人持續發熱9天，無法照顧僅3個月的寶寶，自己肺部單側有感染狀況，醫院告知要盡快排核酸檢測，但到處被推來推去，感到很無助。

公開資料顯示，百步亭是武漢知名大型社區，包括花園現代城、溫馨苑、百合苑、怡和苑、安居苑、景蘭苑、天順園、幸福時代、怡康苑共9個社區，社區共居住居民超過16萬人

►只顧著滑手機？臉也要天然發光

ET快訊
花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎完整清單公布　快來
他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不
北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

天津首例死亡！　糖尿病、高血壓女病患「凌晨吐粉紅泡」心臟衰竭身亡

第二批滯留武漢返台名單　海基會：老幼病優先「約200多人」

獨家直擊／狂貼大字報「不聽話悔終生」！福州封城戰疫　有人在家工作到5月

支援武漢肺炎！廈門長庚醫院接診703發燒病例...在地台企捐資2500萬

華聞快遞／房租減免！寧波出台18條措施幫助幫扶中小企業

武漢肺炎爆發仍開「萬家宴」　社區53棟樓出現發燒患者...社區堅稱：無確診

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

滯留湖北503台商名單曝光！　徐正文回應3人突襲登機...「我們也很無奈」

不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

天津首例死亡！　糖尿病、高血壓女病患「凌晨吐粉紅泡」心臟衰竭身亡

第二批滯留武漢返台名單　海基會：老幼病優先「約200多人」

獨家直擊／狂貼大字報「不聽話悔終生」！福州封城戰疫　有人在家工作到5月

支援武漢肺炎！廈門長庚醫院接診703發燒病例...在地台企捐資2500萬

華聞快遞／房租減免！寧波出台18條措施幫助幫扶中小企業

武漢肺炎爆發仍開「萬家宴」　社區53棟樓出現發燒患者...社區堅稱：無確診

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

滯留湖北503台商名單曝光！　徐正文回應3人突襲登機...「我們也很無奈」

不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

她故意隱瞞行蹤　68醫護慘被隔離

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

54歲武漢男感染離世　曾義務接送醫護上下班

滯留湖北名單曝光　台商回應登機爭議

陸委會：今明兩天不會有加班機回台

更多熱門

相關新聞

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

武漢肺炎疫情擴散，大陸南京（4日）傳出封城消息，《ETtoday新聞雲》記者實際訪問南京台商會長林銘田，他說今天一早澄清電話都快接爆了，「南京沒有封城，外界報導太誇張，目前只有實行社區封閉管理！」居民出入嚴格，路上還有巡邏隊隨時幫路人量體溫，社區門口快遞都快堆成牆。

武漢肺炎重創！華航新進組員延後報到

武漢肺炎重創！華航新進組員延後報到

南韓兩大航空宣布停飛中國

南韓兩大航空宣布停飛中國

徐正文：返台飛機上絕對沒有自己的親屬

徐正文：返台飛機上絕對沒有自己的親屬

府：蔡正元是否有公信力社會有評斷

府：蔡正元是否有公信力社會有評斷

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎萬家宴

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面