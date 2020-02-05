武漢肺炎爆發仍開「萬家宴」　社區53棟樓出現發燒患者...社區堅稱：無確診

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中新網）

記者劉亭／綜合報導

在武漢肺炎剛爆發疫情時，還高調舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區，4萬多個家庭共聚一堂吃飯，此事引起外界熱議。據最新消息指出，安居苑共55棟樓裡，33棟出現發熱病人；百合苑共36棟樓裡，17棟出現發熱病人。

綜合陸媒報導，武漢肺炎疫情爆出之後，湖北在19日新增確診病例17例，而在19日百步亭社區舉辦了萬家宴，4萬餘家庭端出13986道菜品，擺滿黨群活動中心主會場和9個分會場。

百步亭花園社區服務中心一名工作人員4日證實，社區內的安居苑、百合苑等社區已經公佈了一批發熱門棟，但「社區無確診人員」，而被問及是否跟萬家宴有關時，他則回應「不清楚」。

▲武漢萬家宴小區出現發熱病患。（圖／翻攝自中國經營網）

這名工作人員也透露，如果居民出現發熱的情況，首先要找居委會登記，會按照程式安排，看是普通發熱還是新冠肺炎，「我們每天上午和中午分兩次對公共部位的樓道和電梯等部位進行消毒，出現了有發熱症狀的家庭才會在樓棟門口貼『發熱門棟』的告示」。

目前多位社區居民透露，社區開始陸續出現發燒患者，CT顯示具有新冠肺炎的典型特徵，但大多還沒來得及做核酸檢測確診。其中一名居民表示，家裡目前已有3個大人持續發熱9天，無法照顧僅3個月的寶寶，自己肺部單側有感染狀況，醫院告知要盡快排核酸檢測，但到處被推來推去，感到很無助。

公開資料顯示，百步亭是武漢知名大型社區，包括花園現代城、溫馨苑、百合苑、怡和苑、安居苑、景蘭苑、天順園、幸福時代、怡康苑共9個社區，社區共居住居民超過16萬人

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