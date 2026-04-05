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美以中東狂轟　印度7年來首證實：買進伊朗石油

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

▲荷莫茲海峽。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

中東戰事持續衝擊全球能源市場之際，印度政府證實，已恢復向伊朗採購石油，為數年來首次公開承認此舉。分析認為，此舉反映在供應受阻與價格波動壓力下，各國能源政策出現調整。

印度7年來首次恢復進口伊朗石油

路透社報導，印度石油與天然氣部發表聲明指出，印度已自伊朗購買石油，這是自美國對伊朗實施制裁後約7年來首次恢復進口。官方罕見對外證實此一能源交易。

聲明同時表示，印度也向伊朗採購4萬4000公噸液化石油氣（LPG），目前已在門格洛爾（Mangalore）港口卸貨。

印度高度依賴中東能源供應，特別是液化石油氣約有85%來自該地區。在伊朗因應美國與以色列軍事行動而實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，印度能源進口受到顯著衝擊。

川普發放臨時許可　疏通郭繼供應壓力

報導指出，此次印度恢復購買伊朗能源，也與美方政策調整有關。川普政府上月曾發放臨時許可，允許伊朗出售約1億4000萬桶滯留海上的原油，以緩解國際市場供應壓力。

整體而言，在戰爭導致運輸受阻與油價波動之際，印度重新進口伊朗石油，顯示全球能源市場正在因地緣政治變化而出現新的調整與重新分配。

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