台南市醫院督導考核頒獎　黃偉哲：感謝醫療人員為民眾健康把關

▲為提昇病人安全與醫療照護品質，台南市衛生局每年針對轄內醫院辦理督導考核，並舉行「2019年度台南市醫院督導考核頒獎典禮」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提昇病人安全與醫療照護品質，台南市衛生局每年針對轄內醫院辦理督導考核，並舉行「2019年度台南市醫院督導考核頒獎典禮」，由市長黃偉哲公開授獎，呂維胤議員到場觀禮，感謝各級醫院在醫療服務上的努力。



黃偉哲市長表示，「視病猶親」是每個醫務工作者對病人的莊嚴承諾。每年藉著台南市轄內醫院的督導考核，讓市民朋友了解，醫院的醫療服務一直持續改進，也給予醫護人員最大的肯定跟支持。



黃偉哲市長表示，尤其現在碰到武漢肺炎疫情，大家更明白醫療人員的可貴，當大家待在舒適、溫暖、安全的家的時候，醫療人員仍必須跟病人近距離接觸，為市民的健康把關，提供最適切的醫療服務。



衛生局表示，每年台南市轄內醫院的督導考核，是結合市府工務局、消防局、環保局、勞工局代表及專家學者共同擔任督考委員，全面實地檢視轄內醫院所提供之軟硬體設施與醫療服務，評選出在醫療品質業務、急重症業務、保健業務、心理健康業務、防疫業務及配合推動中央醫療衛生政策表現優異的單位。





今年度共有20家醫院獲獎，獲獎單位不論在醫療服務品質、配合中央醫療衛生政策及市府推行多語友善的就醫環境等面向皆有優異表現，藉由黃偉哲市長公開授獎，除了感謝各醫院在醫療服務的貢獻與努力外，更做為轄內醫院醫療品質持續改善之示範，期帶給市民更高優質的醫療品質，創造安全的健康城市。