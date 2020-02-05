感冒媽跑10間買不到口罩求救：怕傳染小孩　鄉親「分妳50個」…1小時後結局感人

▲6日起實行口罩實名制，每個人在7天內限購2片。圖為北市府衛生局釋出20萬個戰備口罩給醫療院所。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣民眾瘋搶口罩防武漢肺炎，有一名媽媽在嘉義的臉書社團發文求救，「請問嘉義哪裡還買得到口罩呢？本人感冒怕傳染家裡的幼童，已經跑了10幾間還是買不到」，結果後續發展讓她覺得超暖。

這名媽媽4日晚間在「嘉義綠豆大小事」、「嘉義大小事」臉書社團發文求救。結果許多網友紛紛送暖，「我有，可分享10個給妳」、「我可以分妳大概50個，私訊我」、「我可以提供4個，因為自己夥伴都需要，沒辦法提供很多，方便明天可送過去給您」、「如果妳在嘉義市，現在立即需要的話，來湖子內，我拿給妳。」

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原PO在一小時後說，「謝謝大家熱心回應，剛剛有好心人士有送口罩給我們了！好感動，嘉義人都好熱情好有愛，謝謝你們！」

武漢肺炎疫情升溫，民眾瘋搶酒精、口罩，釀成「口罩之亂」。中央流行疫情指揮中心公布，6日起實行口罩實名制，每個人在7天內限購2片。根據衛福部公告，民眾可憑健保卡向健保特約藥局購買，2片10元。

▲▼原PO發文和網友的送暖回應。（圖／翻攝「嘉義綠豆大小事」臉書社團）