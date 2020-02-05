「不知道陳部長今天找時間休息了嗎」　醫心疼別累倒：想開超時工作勸導單給您

▲陳時中在記者會上拿衛生紙拭淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中為武漢肺炎防疫工作，不眠不休，甚至在記者會上落淚，讓國人看了十分心疼。精神科醫師吳佳璇發文，「敬愛的陳部長，不知道您今天找時間休息了嗎…希望您儘快擇期休息兩天，醫護人員才敢稍稍放鬆自己充電，再重回戰場衝衝衝。」重症名醫陳志金則說，應該沒有多少人比吳更了解防疫人員的心酸。

陳時中自武漢肺炎疫情爆發後，天天召開記者會轉達最新進度，3日更為接武漢返台的台商們徹夜未眠。指揮中心4日晚間宣布，為武漢返台3人送到隔離病房檢疫，確認2人陰性，1人陽性，台灣累計11例個案。

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陳時中在記者會上說，大家覺得第一時間聽到都很沮喪，「不過這也是我們帶他們回來的重要原因」，避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中可能喪失寶貴性命；雖然不希望有確診病人，反過來想變成能救他一命，會盡醫療最大的努力幫助他。

▲▼陳時中宣布新增一例確診個案時不禁落淚。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中宣布個案時不禁落淚，他稍後受訪也回應，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得同仁大家這麼努力」，語未完又陷入一陣沉默，讓國人看了十分心疼。

而吳佳璇4日下午在臉書發文，分享本網《「一口水都沒喝！」陳時中超過24hrs未闔眼…心疼醫護人員：腰都彎了直不了 》的新聞說，「敬愛的陳部長，不知道您今天找時間休息了嗎？雖然政務官與公務員不屬勞動部管轄，我還是很想通報勞檢，開一張超時工作的勸導單提醒您。新型冠狀病毒的疫情未明，醫療、交通等相關第一線人員，包括您與政府團隊，都要保持在最佳身心狀況，才有辦法隨機應變，衝破難關。」

吳佳璇寫道，「在這非常時期，您每天親上火線宣導政策，公布重要疫情，確實是人民心理安定的重要支柱。然而，若是衛生專業人員都無法親自示範充分休息之於長期抗戰的重要，要怎麼說服各行各業沉著應戰，不要恐慌？」

▼陳時中為武漢肺炎防疫工作，不眠不休。（圖／記者林敬旻攝）

吳佳璇說，去年底，行政院長蘇貞昌顏面神經微恙，就是過勞徵兆，雖然及時恢復是預料中事，不也告訴大家，適度休息的重要？

吳佳璇表示，防疫過程紛擾難免，「但我相信全台上下絕大多數人民，都會在自己崗位上做好防疫準備，希望您儘快擇期休息兩天，醫護人員才敢稍稍放鬆自己充電，再重回戰場衝衝衝。一個隨著九二一和SARS成長的精神科醫師吳佳璇敬上。」有網友留言，「指揮官陳時中每次在宣導政策時，都和顏悅色，不疾不徐，諄諄善誘，醫者仁心，令人敬佩」；吳回，「所以才希望他不要累倒。」

陳志金也在臉書分享吳佳璇的文章說，「吳醫師是我在台大當住院醫師時的學姐，在SARS過後，她訪談過多位第一線參與SARS治療的醫護人員，應該沒有多少人比她更了解防疫人員的心酸。」