隱瞞「罹患漸凍症」、妻確診武漢肺炎！　武漢醫生仍堅守「抗疫第一線」奮戰

▲張定宇。（圖／翻攝自微博／環球網）

記者黃心瑀／綜合報導

武漢金銀壇醫院黨委副書記、院長張定宇儘管是一名漸凍人，妻子也感染新型冠狀病毒，但他仍然堅持站在第一線防疫，搶救每一條生命。為了表彰跟肯定張定宇的事蹟，以及其精深激勵其他醫療人員，在對抗疫情防控狙擊戰中發揮重要作用，武漢市人社局官方微博4日發文表示，要將他記功獎勵，以資感謝。

綜合陸媒報導，張定宇現年57歲，在武漢的金潭醫院任職，該間醫院是武漢最大的專科傳染病院，從2019年12月29日開始接收新型冠狀病毒確診患者；他說自己性子急，是因為生命留給他的時間不多了，自己是一名漸凍症患者，雙腿已經開始萎縮，然後全身也會慢慢失去知覺，唯有跑得更快，才能從病毒手中搶回更多病人。

自從醫院收治確診患者，張定宇往往凌晨兩點才睡覺，4點就又得起床，為了處理各種突發事件，還得接上無數通的電話；而他的妻子也同樣是一名醫療人員，卻因為感染新型冠狀病毒，得待在另一間醫院接受隔離治療，在自己身體狀每況愈下，又遇到妻子被隔離的情況之下，他仍打起精神，在這種非常時期與其他人一起站在第一線抗疫。

張定宇在2018年10月確診罹患漸凍症，但全醫院上下沒有人知道這件事，他從來不說，不希望影響到同事，也跟他生性樂觀、不喜叫苦有關；在講到抗疫期間中內心最艱難的時刻，他濕了眼眶說著妻子在武漢第四醫院工作，也是疫情防控的第一線，瞞著他偷偷去醫院檢查，確診感染新型冠狀病毒後就入院。

張定宇在醫院的工作很忙，有時候三到四天都無法去看老婆一眼，對此他感到內疚，也說自己或許是個好醫生，但不是一名好老公，結婚已經28年，最害怕的還是失去老婆。

張定宇的事蹟在傳出後，武漢市人社局官方微博4日發文表示，根據《事業單位工作人員獎勵規定》，為了表彰張定宇的先進事蹟，激勵全市各條戰線，特別是醫療衛生系統的工作人員不忘初心、牢記使命、勇於擔當、迎難而上、共克時艱，在打贏疫情方控狙擊戰中發揮重要作用，要幫張定宇記功獎勵。

▼武漢市人社局官方微博4日發文表示，要幫張定宇記功獎勵。（圖／翻攝自微博／環球網）