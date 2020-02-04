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獨家追蹤／等12天終返台！　她回憶武漢封城：不知會做這麼徹底

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

▲首批滯留武漢的247名台灣民眾3日深夜抵達台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／台北採訪報導

首批滯留武漢的247名台灣民眾3日深夜抵達台灣，隨即分送三處安置。在當地擔任台籍幹部的阿May（化名）接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，在武漢居家隔離12天後，收到可以搭乘包機回台的通知，時間雖然倉促、緊迫，「內心仍充滿感動」。她坦言，武漢宣布封城時，大家都措手不及，而且「不知道會做得這麼徹底」。

▲武漢封城首日，賣場內生鮮蔬菜幾乎搶購一空。（圖／讀者提供）

▲武漢封城首日，賣場內生鮮蔬菜幾乎搶購一空。（圖／受訪者授權提供）

回到台灣的第一件事，便又是一連串的檢疫工作，一直到4日清晨六時，所有人才能安心入睡。阿May向記者透露，自己原本計畫搭乘1月24日的班機回台過年，沒想到，23日一覺醒來，發現手機推播通知要封城，「不少同事在封城前就先開車離開武漢，我和其他走不開的同事，只能在下班後趕緊去超市大採購。」

▲滯留武漢的台灣民眾靠少量的蔬菜及泡麵在住處居家隔離。（圖／受訪者授權提供）

▲滯留武漢的台灣民眾靠少量的蔬菜及泡麵在住處居家隔離。（圖／受訪者授權提供）

阿May提到，去到商場的時候，貨架上沒剩多少生鮮食物，空蕩蕩的一片，只買到少量的蔬果和泡麵可以頂著先。接下來的日子，她除了出門倒垃圾外，另一次是買消毒液，這時才發現商家全部關門歇業，物資很缺乏。

她回憶，為了避免新冠肺炎病毒的接觸傳染，她只能憑使用過的塑膠袋按電梯隔離公共環境，回到家後，第一時間把外套掛在通風處，用最簡易、最土法煉鋼的防範措施防疫。

▲武漢封城後，店家全部關門歇業。（圖／讀者提供）

▲武漢封城後，店家全部關門歇業。（圖／受訪者授權提供）

阿May表示，封城開始的前幾天，一度有求助無門的感覺，「因為說封就封，大家都措手不及，不知道會做得這麼徹底」。在武漢居住的台灣民眾當時只能透過海基會及台商協會建立的聊天群發聲，希望能儘快返回台灣。

直到2月3日中午，她突然接獲通知，自己是第一批搭乘包機回台的民眾之一，儘管時間倉促又緊迫，還是簡單收拾行李，立刻前往集合地點，當下想的，只是能順利平安回到台灣。

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘包機返回台灣。（圖／受訪者授權提供）

對於回台後要執行2周的隔離觀察，阿May的內心雖然無奈卻也充滿感恩。她提到，家人一直很擔心她的狀況，除向親友報平安外，隔離時，還得繼續把工作業務交接，「其實也不算完全放鬆下來」。

至於目前的安置空間，阿May說，有些人回來的很趕，忘記攜帶手機充電器或無法使用網路，稍微不方便與外界取得聯繫，即使環境不比在自家舒適，但至少安全放心。
 

▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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