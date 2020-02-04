站第一線抗疫！武漢醫師確診肺炎…戴氧氣罩吐心聲：其實我不意外

▲醫護人員總是站在第一線面對患者。（示意圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

為了對抗新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情，醫護人員總是站在第一線，重災區武漢有名醫生進行診療時，不慎遭到感染，只能躺在病床上，戴著氧氣面罩。儘管如此，他還是用手機錄了影片，直指對染病這件事「不意外」，「我總是會感染的」，但只要各方繼續堅持，「最後的勝利還是我們的。」

這名遭感染的醫生是武漢大學人民醫院呼吸科的余昌平，同時也是對抗新型冠狀病毒的第一線醫生、防治專家組的成員。他在影片中提到，可能會有人好奇他是何時感染、又是被誰感染的，其實這些他都不曉得，「因為我接觸過很多病人，因為我衝在最前面。」

▲余昌平提到，自己站在第一線，總是會倒下的。（圖／翻攝微博）

由於站在第一線，余昌平對自己的身體狀況相當看得開，「我總是有一天會感染的，總有一天會倒下的。」不過，他呼籲，雖然現在狀況緊急，發病的患者很多，控制上仍有困難，也因此讓許多民眾感到恐慌，但只要堅持下去，「最後的勝利還是我們的。」

這段影片被上傳到網路，立刻有許多網友轉發，不少人也湧入替余昌平醫師打氣，「看了心酸，感謝你們衝在最前面的醫護人員」、「我希望這些英雄能好好的」、「心疼，心痛一定要快快好起來了啊」、「辛苦你們了，希望你們都平平安安的挺過來。」

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