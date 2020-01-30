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獨／16歲少年為父報仇！深夜開5槍「擊中腹部+大腿」躲9小時投案　他揭詭異疑點

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地方中心／新北報導

新北市金山區中正路30日凌晨3時許發生一起槍擊案！一名郭姓男子遭猛開5槍、身中4槍送醫，而稍早一名16歲的盧姓少年在父親的陪同下投案，而他聲稱，是因為看到被害人跟他爸爸起衝突，才會一時氣憤尾隨對方，並持槍射擊，想給對方一點教訓。對此，警方訊後，將盧姓少年、盧父移送至基隆地檢署辦偵辦。

▲▼金山槍擊案，無辜店家刷洗地面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山槍擊案，無辜店家刷洗地面。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起事件發生在30日凌晨3時許，事發當時一名郭姓男子正要返家，卻在家門口遭到槍擊，腹部因此中了2槍、左大腿也有兩處彈孔。對此，警方表示，「盧姓犯嫌已於12時許致電表示願意投案，並於30日12時15分由其父陪同到案說明，並坦承犯案表示，昨晚看到被害人與其父酒後衝突，一時氣憤而尾隨被害人返家後持槍射擊其大腿教訓。」

▲▼基隆疑似發生砍人事件。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆發生槍擊事件。（圖／記者郭世賢攝）

對此，郭男的父親表示，「昨天他去聚餐...我媳婦有打電話給他，他有說要走路回家，結果後來有人打電話給他，他又去卡拉OK那邊，然後撞球場那邊有些事情，又帶他的人過去。」此外，郭男的父親也提到，「兇手10幾歲，我認為機率不高，我凌晨有去做筆錄，我在派出所時，有2個人進分局，凌晨那時應該4點多，我在那邊做筆錄，有一個人就在旁邊跟我咬耳朵說：『你如果不知道，筆錄就做不知道，反正到時候會叫人出來』，我沒有答腔。」

▲▼ 。（圖／地方中心翻攝）

▲郭男的爸爸還原情況。（圖／地方中心翻攝）

對此，盧男的伯伯則表示，「不可能，都有錄影機欸，我自己的姪子欸！我怎麼可能會讓人找他去頂替」另外，盧男投案後，已經交付改造掌心雷槍枝1把、彈夾1個，並坦承槍枝為其所有，警方目前正擴大溯源追查槍枝來源，及釐清犯案動機。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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