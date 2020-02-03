全車都彈孔！台南新市驚悚槍擊　男駕車遭2男尾隨連開8槍

記者林悅／台南報導

台南市新市區2日晚上傳出槍繫案，1名蕭姓男子與友人駕車行經新市區民族路時，遭不詳車輛尾隨朝車子右側車身連開至少8槍，蕭男幸未中槍，但臉部有受傷，送醫無大礙，台南市善化分局警方已鎖定作案車輛全力查緝中。

▲蕭姓男子與友人駕車在台南新市區民族路時，遭不詳車輛尾隨朝車子右側車身連開至少8槍，蕭男幸未中槍，善化分局警方已鎖定作案車輛全力查緝中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，蕭姓男子2日晚上9時多，搭乘友人駕駛車輛，行經新市區民族路時遭一輛銀色轎車尾隨追上，不詳歹徒從車窗持槍射擊蕭男所駕車輛，造成右前座、右側車身彈孔累累，蕭男幸未中彈，不過自己的臉部受傷流血，經友人送醫無大礙。

台南市警善化分局警方獲報，封鎖現場採證，在現場找到兩顆彈殼及一顆彈頭，並將蕭男等人的車輛拖回分局，3日上午由市警局鑑識中心派員採證，發現右側車身、前後車窗都有彈孔，初步有8彈孔，歹徒至少2人，射擊至少8槍。

善化警察分局偵查隊副隊長曾乙証指出，善化分局案發後調閱監視影像，目前已鎖定涉案車輛全力查緝，追查開槍歹徒身分及傳喚到案說明中。據了解，蕭男及同車友人都向警方表示無與人結怨，也不知對方的動機，是車輛靜止時遭對方槍擊。