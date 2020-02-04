越南移工「幸福企業」分紅超優！詐騙機房藏樹林花園夜市　管理員當眼線

張君豪／台北報導

刑事局4日破獲一起在知名新北市樹林花園夜市的詐騙機房，涉嫌主持機房的高姓男子吸收11名逃逸越南籍移工充當話務員，撥打電話向越南民眾實施交友詐騙，警方粗估集團3名成員獲利高達新台幣2千萬元，收網時曾一度撲空，該夜市管理員透過監視器看到警方上門，居然按鈴通知歹徒：「有警察上門！」警方把兩名幫忙把風管理員以協助詐欺、滅證罪嫌一併送辦。

▲刑事局破獲隱身新北市樹林區興仁花園夜市的跨國詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲隱興仁花園夜市的內經營跨國詐騙機房，刑事局除暴特勤隊幹員荷槍實彈攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊第二隊日前接獲線報，資訊指稱新北市樹林區興仁花園夜市有歹徒經營詐騙機房，刑事局會同新北市林口警分局、移民署新北專勤隊等單位共組專案小組展開調查。

專案小組調查發現，隱身於夜市的詐騙機房每天都有不少人進出，歹徒及其下的話務手每天都準時上下班，且工時高達10小時，警方鎖定26歲的高姓男子（無前科）為該機房主持人，詐騙手法是以越南交友APP創設美女假帳號上網聊天，邀約越南民眾投資比特幣和線上賭博遊戲，但投資博弈平台事實上都是歹徒操作、獲利或慘賠根本都是詐騙集團一手安排，藉此坑殺越南民眾。

▲刑事局偵一大隊副大隊長許益祥說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出該詐騙機房集團根本就是逃逸移工眼中的幸福企業，主嫌每月發給越籍移工3萬元薪水，如果順利騙取被害人匯款，還可獲取績效獎金並列出業績表，詐得7億越南盾（約合新台幣91萬餘元）即可分紅1%獎金、14億越南盾則分紅2%，薪資待遇和獎金福利遠比這些越南逃逸移工遠本的薪水高出許多。

專案小組成員1月20日會同刑事局除暴特勤隊前往搜索，於現場查獲高男、夜市管理員魏男和劉男，以及包括龍男在內的11名越南籍逃逸移工（7男4女），共計14嫌、並查扣電腦主機16台、螢幕36台、手機20支、固態硬碟共12顆等證物。

專案小組在執行攻堅時險遭曝光，詐騙機房成員掌握消息先躲到機房鐵皮屋1樓樓梯下密室，警方控制現場後調查，發現居然是夜市管理員魏姓、劉姓男子先按下警衛室內警報器通知詐騙集團、兩人因此一併遭警方逮捕送辦

全案訊後警方將高男及其11名越南籍逃逸移工依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法、銀行法等罪函送新北地檢署偵辦，高男裁定新台幣10萬元交保，逃逸移工裁定收容擇期遣返；魏男和劉男則依涉嫌幫助詐欺、湮滅證據等罪移送，分遭檢察官以處以新台幣1萬元交保、後者限制住居處份。

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