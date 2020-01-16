刑事局暖冬宣導創首例　挹注14餘萬元善款購物贈中低收民眾

▲刑事局寒冬宣導送暖意，警方募款購買白米、糧食致贈低收民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

年關將近，民眾往往在年前這段時間會有較多的資金需求，詐騙集團便藉機散布各種具吸引力的廣告話術，讓民眾放下戒心慘遭詐騙甚至成為歹徒共犯、根據165反詐騙諮詢專線的統計，去年提供存簿讓歹徒收購成為詐騙共犯的案件就有200件之多，警方指出民眾不但自己的帳戶會被銀行列為警示帳戶，也會成為詐騙集團的幫兇。

▲刑事局寒冬宣導送暖意，警方募款購買白米、糧食致贈低收民眾。（圖／記者張君豪翻攝）

2019年12月，新北一高先生在臉書上看到一則兼差工作的廣告，在招募可配合提供帳戶的後台工作人員，對方表示以10天為1期，每提供1個帳戶滿1期就能現領台幣1萬、能提供多個帳戶，薪資再以倍數計算。高先生認為待遇很好，馬上答應對方提供3個銀行帳戶，高男以為這樣可以月領9萬高薪。



歹徒要高先生將3個帳戶的提款卡密碼改成指定號碼，再要求他提供3帳戶的存簿、提款卡用超商寄貨「店到店」寄出。就在高先生在寄送存簿跟提款卡之後，陸續收到網路銀行APP多筆交易訊息，便懷疑有人嘗試登入他的網路銀行帳號，再細查交易明細，又發現有多筆不明款項匯入領出。

被害人才驚覺自己帳戶遭詐騙集團充作人頭帳戶，趕緊報警處理，並向銀行申請掛失，而詐騙集團發現高先生的帳號無法使用，甚至還質問高先生為何要掛失，不知詐騙事跡已全然敗露、但高民帳戶也淪為歹徒詐財的人頭工具因此涉案。

刑事警察局16日特與國際扶輪3481地區信義扶輪社合作，透過今年的「寒冬送暖」活動，並首次發動刑事局內募資行動，在同仁積極熱心響應，警方募得14餘萬元善款全數用於購買白米及米果，贈予弱勢家庭；松山慈惠堂也慨贈白米近3,000包，警方希望宣導反詐騙意識的同時，更讓弱勢民眾感受春節滿滿關懷暖意。

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