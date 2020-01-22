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持槍洗劫台中通訊行17支手機　警抓錯人！搶匪躲17年靠DNA 破案

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記者張君豪／台北報導

2002年8月下午時間，台中市民權路某通訊行遭不明男子持槍洗劫，歹徒強押詹姓店員至通訊行後方廚房控制行動，除搶走店員金飾項鍊外，並搶走通訊行內行動電話15支後後逃逸，被害人脫困後即打電話報警，分局偵查隊立即成立專案小組追查，警方當時根據被害人詹姓店員指認，逮捕陳姓嫌犯，但陳嫌犯矢口否認，經採取嫌犯唾液樣本及相關證物經送刑事警察局進行DNA鑑驗比對，現場證物之DNA 鑑定結果與陳姓嫌犯不符，證實警方憑藉單一指證抓錯人，所幸靠著鑑識科學還民眾清白。

▲刑事局透過DNA比對技術破獲沉寂17年的台中通訊行強盜案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局透過DNA比對技術破獲沉寂17年的台中通訊行強盜案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局透過DNA比對技術破獲沉寂17年的台中通訊行強盜案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局透過DNA比對技術破獲沉寂17年的台中通訊行強盜案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局鑑識中心指出，拜DNA 採樣條例所賜，2009年李姓藥頭涉嫌販賣一、二級毒品，當年8月被台中市警局逮捕，警方採集李嫌唾液樣本送至刑事局鑑識中心進行DNA建檔。

鑑識中心分析李嫌DNA樣本與未破刑案資料庫比對結果，發現DNA樣本與2002年台中通訊行遭強盜案證物DNA 型別相符。台中市警局通知李嫌到案說明，並依DNA鑑定結果將他依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

刑事局指出，鑑識中心從2002年起針對毒品、竊盜、重大刑案再犯者進行DNA建檔，李姓嫌犯因吸食毒品建檔，讓警方得以順利偵破17年前的持槍強盜重案。

鑑識中心指出，截至2019年底，全台灣警方靠DNA鑑識比對破案的數量高達2565件，其中多年未破靠著DNA樣本破獲的冷案數量為8件，其中3件為性侵害案件，4件為強盜案、還有1件搶奪案，這些案件距離發生時間都超過10年，其中一件強盜案更沉寂超過20年。

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