交通規則莫相記　南警交通大執法守護用路人安全

▲台南市警六分局針對金華路一段、二段進行交通大執法，強力取締違規，有效遏阻交通意外發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局分析近期南區交通事故肇事原因，除駕駛人未注意車前狀態，多數原因為未遵守交通號誌管制、未依規定轉彎及未依規定讓車，自2月1日起，為維護轄區用路人行的權益，並配合市警局政策，六分局同步執行交通大執法，以金華路一段、二段加強取締，有效遏阻交通意外發生。



為降低交通事故發生率，六分局加強交通違規取締，其中金華路事故發生率為全南區首位，轄區派出所針對違反號誌管制、未依規定轉彎等易肇事違規項目強力取締，增加見警率，避免民眾因一時僥倖而違規，引發更嚴重的傷亡事故。

除加強執法，宣導交通安全觀念也是一大重點，警六分局交通組組長蔡文榮於2月3日晚上至南區西門路一段279巷「大成公園」，向田寮里里長王能波、鄰長、志工及當地巡守隊隊員實地解說路權及安全駕駛觀念，並至夏林路、夏林路310巷與新興路217巷多叉路口說明號誌規定、未依規定轉彎及闖紅燈等違規後果，提醒居民務必遵守交通規則，確保行車安全，並宣示警方執法決心。

市警六分局長陳建民呼籲，自2月1日起大執法，至3日已取締3天，仍有不少民眾未遵守交通規則，如闖紅燈、紅燈右轉、違規停車、未依標誌標線號誌指示等，請民眾勿忘交通規則，共同營造安全行的交通環境，不僅能避免收到紅單破財，更能快樂出門平安回家。