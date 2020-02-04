　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南郊區未戴安全帽肇事死傷多　學甲警交通大執法

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市學甲警分局基於民眾行的安全，並配合市警局同步執行「示範路段執法取締專案」，於2月1日起進行交通大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲警分局基於民眾行的安全，並配合市警局同步執行「示範路段執法取締專案」，於2月1日起進行交通大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通警察大隊分析，2019年1至11月交通事故中，發現未帶安全帽造成死傷857件，其中含學甲分局等郊區分局占643件約7.5成，學甲警分局基於轄區民眾行的安全，並配合市警局同步執行「示範路段執法取締專案」，於2月1日起進行交通大執法。

▲台南市學甲警分局基於民眾行的安全，並配合市警局同步執行「示範路段執法取締專案」，於2月1日起進行交通大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局執法重點示範路段在學甲區華宗路、將軍區南19線、北門區台17線，提升見警率，強化執法勤務，加強「未戴安全帽、闖紅燈、未依規定轉彎」等違規取締，以改善及降低事故發生為目標，請各位鄉民務必遵守交通規則。同時加強與各相關單位會勘轄區易肇事路段，以改善相關交通工程，提升用路環境。

另有鑑於過年前夕，發生2件年長者死亡交通事故，學甲警分局長洪頂力呼籲，年長者騎乘機車務必戴安全帽及遵守交通安全規則，行走道路應遠離大貨車，讓我們一起維護年長者行的安全；洪分局長強調，警察執行交通違規取締，希望的是降低事故造成民眾體傷、財損，讓家庭的悲劇不再發生，所以取締僅是手段，「我們不缺績效，但是要你安全」，請與員警共同攜手營造一個交通無礙、零事故的用路環境。

ET快訊
香港出現首例武漢肺炎死亡病例！39歲男肌肉痠痛...6天不治
醫護人員8小時「一口水都沒喝」　忙到腰都彎了無法挺直
湖北一夜64死！陸武漢肺炎確診破2萬　貴州1月女嬰染病
柯文哲洩台商隔離地點　陳時中重話狠嗆：別為突顯自己造成恐慌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東市新建首座太陽能風雨球場　預計年底前完工

台南郊區未戴安全帽肇事死傷多　學甲警交通大執法

鍥而不捨追查　安平警協助無名屍找到回家路

生命歷程最重要的奇遇　新科立委湯蕙禎：服務於民勇於承擔

視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘　侯友宜期許年底如期如質完工

新北淡水台2乙沿線人行道環境翻新　侯友宜：讓遊客更舒適安全

桃園慶元宵！楊梅打造「金錢鼠布丸」主燈　龍潭迎古董接財神

口罩大缺貨　鄭文燦：建議中央用健保卡或身分證購買

桃園勞資爭議調解　勞動局開放線上申請

返鄉新北青農江岫芸　草生栽培種出健康有機新滋味

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

屏東市新建首座太陽能風雨球場　預計年底前完工

台南郊區未戴安全帽肇事死傷多　學甲警交通大執法

鍥而不捨追查　安平警協助無名屍找到回家路

生命歷程最重要的奇遇　新科立委湯蕙禎：服務於民勇於承擔

視察「淡海輕軌藍海線」列車試乘　侯友宜期許年底如期如質完工

新北淡水台2乙沿線人行道環境翻新　侯友宜：讓遊客更舒適安全

桃園慶元宵！楊梅打造「金錢鼠布丸」主燈　龍潭迎古董接財神

口罩大缺貨　鄭文燦：建議中央用健保卡或身分證購買

桃園勞資爭議調解　勞動局開放線上申請

返鄉新北青農江岫芸　草生栽培種出健康有機新滋味

美總統大選首場初選愛荷華開跑！　桑德斯民調領先、拜登第二

快訊／香港首宗死亡個案！39歲男病患31日確診「5天就不治」

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！　39歲男肌肉痠痛...6天不治身亡

朱學恒憂口罩實名制再現缺貨潮　後悔早把「替代品」送人

湖北女孩遺書「我死不瞑目」！爆隔離區「人間地獄」　生死邊緣掙扎實錄　

武漢肺炎疫情持續蔓延　NBA強烈建議人員不要前往中國

穩定口罩價格…「安定民心」天天上火線說明！他給政府肯定：已經很努力

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

梵蒂岡送70萬口罩到中國　方濟各：正在為死者祈福

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

白髮翁買不到口罩　短髮妹一聽舉動超暖

桃園楊梅及龍潭區　百年傳統慶元宵

新科立委湯蕙禎　服務於民勇於承擔

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛分屍

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

鄭文燦建議　用健保卡或身分證買口罩

安平警協助無名屍找到回家路

侯友宜視察淡海輕軌藍海線列車

新北燈會「新北十景」主燈亮相

武漢返台失聯　他「覺得不對」衝派出所

即／基隆市府開第一槍　課輔、返校取消

桃園勞資爭議調解　開放線上申請

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

漁船違規12浬內拖網捕漁　海巡取締函送裁處

更多熱門

相關新聞

邀妹仔車內躲雨　扯男竟載回家強壓

邀妹仔車內躲雨　扯男竟載回家強壓

一名男子「阿傑」（化名）日前開車載兒子行經台南某大橋時，看見女子「花花」（化名）與朋友在橋下躲雨，因此就邀請她到車內躲雨，甚至還聲稱可以順便載花花前往高雄。怎料，抵達阿傑家後，阿傑卻藉機朝花花伸出狼爪，強行性侵得逞。對此，台南地院審理後，依強制性交罪判阿傑3年6月徒刑，可上訴。

掌握口罩使用三時機防範武漢肺炎

掌握口罩使用三時機防範武漢肺炎

她喝催情飲品　男大生摸胸+衝刺

她喝催情飲品　男大生摸胸+衝刺

台南新市驚悚槍擊　男駕車遭連開8槍

台南新市驚悚槍擊　男駕車遭連開8槍

提高武漢肺炎防疫層級台南成立防疫因應小組

提高武漢肺炎防疫層級台南成立防疫因應小組

關鍵字：

台南郊區安全帽學甲警執法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面