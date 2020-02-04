台南郊區未戴安全帽肇事死傷多　學甲警交通大執法

▲台南市學甲警分局基於民眾行的安全，並配合市警局同步執行「示範路段執法取締專案」，於2月1日起進行交通大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通警察大隊分析，2019年1至11月交通事故中，發現未帶安全帽造成死傷857件，其中含學甲分局等郊區分局占643件約7.5成，學甲警分局基於轄區民眾行的安全，並配合市警局同步執行「示範路段執法取締專案」，於2月1日起進行交通大執法。

學甲分局執法重點示範路段在學甲區華宗路、將軍區南19線、北門區台17線，提升見警率，強化執法勤務，加強「未戴安全帽、闖紅燈、未依規定轉彎」等違規取締，以改善及降低事故發生為目標，請各位鄉民務必遵守交通規則。同時加強與各相關單位會勘轄區易肇事路段，以改善相關交通工程，提升用路環境。



另有鑑於過年前夕，發生2件年長者死亡交通事故，學甲警分局長洪頂力呼籲，年長者騎乘機車務必戴安全帽及遵守交通安全規則，行走道路應遠離大貨車，讓我們一起維護年長者行的安全；洪分局長強調，警察執行交通違規取締，希望的是降低事故造成民眾體傷、財損，讓家庭的悲劇不再發生，所以取締僅是手段，「我們不缺績效，但是要你安全」，請與員警共同攜手營造一個交通無礙、零事故的用路環境。